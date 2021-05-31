Борис Колесніков презентував нову партію – по-російськи, але не для "Юґовостока".

 

Один із колишніх лідерів Партії регіонів та "Опозиційного блоку" Борис Колесніков презентував нову партію – "Україна – наш дім".

 

 

У першому з'їзді взяли участь понад 200 представників. Делегати затвердили програму і статут політичної сили, обрали керівні органи. Лідером обрали самого Колеснікова, передає "Інтерфакс-Україна".

 

"До ідеї створення партії ми йшли майже тридцять років, ретельно опрацьовували контури ідеології майбутньої політичної сили – не політичного проєкту, а саме партії, з серйозними амбіціями, стратегічним баченням цілей і з власним планом перетворення країни. Ми зібрали найсильнішу команду професіоналів для того, щоб міняти, перебудовувати країну, а не вбудовуватися в систему. Нас цікавлять перетворення, а не просто участь у найближчих виборах", – сказав Колесніков.

 

У своєму дописі на Facebook (написаному російською мовою) Борис Колесніков написав, що його партія – це "не партія Юґовостока України, Центру чи Заходу". "Треба об'єднати Україну, поставивши крапку на злочинній практиці зіштовхування лобами громадян єдиної країни", – прокоментував Колесніков.

 

З його слів, партія виступає за розвиток індустріалізації, за прагматизацію зовнішьої політики. Виступає за посилення законодавчої влади та створення двопалатного парламенту. 

 

31.05.2021

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