"Регіонал" Шурма став заступником у Офісі Президента.

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього «регіонала», сина львівського «есдека» Ігоря Шурми Ростислава Шурму заступником керівника Офісу Президента.

Про це повідомляється в указі №592/2021, опублікованому у вівторок.

Як зазначається у прес-релізі, Шурма відповідатиме за економічний блок у діяльності ОП. «Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності», – сказав Шурма, згідно з повідомленням прес-служби Офісу Президента.

Шурма замінить на Банковій Юлію Свириденко, котру Верховна Рада призначила на посаду першого віце-прем’єра – міністра економіки.

Ростислав Шурма – багаторічний член низки проросійських партій, один із колишніх топ-менеджерів у бізнесовій імперії Ріната Ахметова. Син скандального політика, члена СДПУ(о) та Партії регіонів Ігоря Шурми.

Шурмі-молодшому 38 років. Народився у Львові. Навчався у «Києво-Могилянській академії», Київському економічному університеті імені Вадима Гетьмана і в Москві – у школі управління «Сколково».

Майже 15 років працював у бізнесі, пов’язаному із промисловістю. Зокрема, був фінансовим директором Макіївського металургійного заводу, генеральним директора металургійного заводу «Запоріжсталь», який входить до «Метінвесту» Ріната Ахметова і Вадима Новинського.

Ростислав Шурма був членом Партії регіонів, зокрема у 2010 році від цієї політичної сили став депутатом Донецької обласної ради. У 2019 році балотувався до Верховної Ради під шостим номером у списку «Опозиційного блоку». Був головою Запорізької регіональної організації «Опоблоку».

З травня 2021 року Шурма-молодший є членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».