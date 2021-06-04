В Україну повернувся "реґіонал", який допомагав сепаратистам у Донецьку.

 

Народний депутат VII скликання, клишній член Партії реґіонів Микола Левченко повернувся в Україну після шести років переховування у Росії.

 

 

Про це повідомив блогер і представник Донецької області в Тристоронній контактній групі Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook.

 

“Всі кримінальні справи проти нього в Україні закриті”, – зазначив Казанський. При тім він нагадав, що Левченко 28 лютого 2014 року допоміг сепаратистові Павлові Губарєву, котрий став згодом одним із перших ватажків бойовиків “ДНР”, озвучити свої вимоги на сесії Донецької міської ради.

 

“Після цього в Донецьку почалися безлади, які пізніше переросли в бойові дії”, – нагадав Казанський.

 

 

Про повернення Миколи Левченка також повідомив адвокат Олег Курчин.

 

"Адвокатське обʼєднання «Курчин і Партнери» виграло справу в ЄСПЛ проти України в інтересах Миколи Левченка і зобовʼязало виплатити компенсацію клієнту в сумі 1100 євро, чим поставило крапку в справах, які були внесені в ЄРДР", – повідомив адвокат у Facebook.

 

Видання Novosti.dn.ua пояснює, що Європейський суд з прав людини узяв до розгляду позов Левченка в березні 2020 року. Предметом розгляду стало невиконання прокуратурою Київської області рішення суду про закриття кримінального провадження проти екснардепа.

 

Левченко перебував у розшуку в Україні з 2015 року. Довгий час політик жив в Росії. В Україні екснардепу заочно оголосили підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії).

 

25 травня 2018 року Шевченківський районний суд Києва зобовʼязав прокуратуру Київської області закрити кримінальне провадження проти Левченка. Однак прокуратура рішення не виконала. Суд аргументував своє рішення тим, що сторона обвинувачення не довела звʼязку заяв Левченка із заворушеннями на території Донецької та Луганської областей, створення основи для ескалації конфлікту і подальшого розпалювання ворожнечі на території країни.

 

04.06.2021

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