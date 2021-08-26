Зеленський нагородив "реґіонала", який порівнював майданівців із терористами.

Президент України Володимир Зеленський до Дня Незалежності нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня міського голову Бучі Анатолія Федорука, який фігурує у справі про незаконний розподіл землі, а раніше випускав листівки, у котрих називав учасників Майдану "терористами".

Предебенцію з нагородженням колишнього "реґіонала" зауважив рух "ЧЕСНО".

Федорук із 1998 року перебуває на посаді міського голови Бучі. До Помаранчевої революції він був у Партії регіонів. Потім перейшов у "Нашу Україну", але з 2010 року знову став членом ПР.

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Під час Революції гідності Федорук підтримував Януковича. У жовтні 2020-го його переобрали бургомистром від "Слуги народу".

Міський голова Бучі не раз фігурував у скандалах, пов’язаних із незаконним розподілом землі. Перший такий епізод стався ще у 2002 році, коли міськрада Бучі передала під забудову лісові угіддя. Пізніше Верховний Суд визнав таке рішення неправомірним.

У жовтні 2016 року Генпрокуратура повідомила Федоруку про підозру щодо незаконного розкрадання лісових насаджень. Спершу його відсторонили від посади мера й посадили під домашній арешт, але згодом рішення скасували. Слідство у справі про розкрадання лісів у Бучі завершили у серпні 2017 року, але судового вердикту ще немає.

Окрім Федорука, нагороди від Зеленського отримали голови Житомира, Тернополя й Кіцмані, а також 14 депутатів, із них дев’ятеро – від "Слуги народу".