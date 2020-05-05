Галицькі хроніки COVID-19: 5 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2 452 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 66 нових інфікованих: 27 – у Тернопільській області (з 281 проведеного ПЛР-дослідження), 31 – в Івано-Франківській та 8 – у Львівській (проведених тестів 103).
По одному летальному випадку зафіксовано за добу на Івано-Франківщині та на Львівщині.
Кількість хворих на covid-19 у Галичині в поточному тижні зросла у 1,35 раза. Смертність зараз становить 3,6%.
Тим часом погіршується ситуація у Кременецькому районі Тернопілля. За минулу добу там виявили 14 нових випадків covid-19, відтак кількість хворих у районі зросла до 270.
За час пандемії у трьох областях загалом видужало 369 людей. За минулу добу одужало 5 осіб на Івано-Франківщині, 11 – на Львівщині та 13 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 травня (09:30): 923 випадки, 27 нових
м. Тернопіль – 7 осіб
Теребовлянський район – 1 особа
Чортківський район – 3 особи
Кременецький район – 14 осіб
Тернопільський район – 1 особа
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 травня (09:30): 514 випадків, 8 нових
м. Львів – 4 особи
Жовківський район - 2 особи
Городоцький район – 1 особа
Мостиський район- 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 травня (09:30): 1015 випадків, 31 новий
м. Івано-Франківськ – 11 осіб
Долинський район – 2 особи
Рожнятівський район – 1 особа
Надвірнянський район - 2 особи
Косівський район – 2 особи
Коломийський район – 2 особи
Тлумацький район – 1 особа
Тисменицький район – 3 особи
Галицький район – 4 особи
Калуський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 5 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.05.05.2020