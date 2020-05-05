Галицькі хроніки COVID-19: 5 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2 452 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 66 нових інфікованих: 27 – у Тернопільській області (з 281 проведеного ПЛР-дослідження), 31 – в Івано-Франківській та 8 – у Львівській (проведених тестів 103). 

 

По одному летальному випадку зафіксовано за добу на Івано-Франківщині та на Львівщині.

 

 

Кількість хворих на covid-19 у Галичині в поточному тижні зросла у 1,35 раза. Смертність зараз становить 3,6%.

 

Тим часом погіршується ситуація у Кременецькому районі Тернопілля. За минулу добу там виявили 14 нових випадків covid-19, відтак кількість хворих у районі зросла до 270.

 

 

 

За час пандемії у трьох областях загалом видужало 369 людей. За минулу добу одужало 5 осіб на Івано-Франківщині, 11 – на Львівщині та 13 – на Тернопіллі.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 травня (09:30): 923 випадки, 27 нових

м. Тернопіль – 7 осіб 

Теребовлянський район – 1 особа

Чортківський район – 3 особи

Кременецький район – 14 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 травня (09:30): 514 випадків, 8 нових

м. Львів – 4 особи

Жовківський район - 2 особи

Городоцький район – 1 особа

Мостиський район- 1 особа 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

5 травня (09:30): 1015 випадків, 31 новий

м. Івано-Франківськ – 11 осіб

Долинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 1 особа

Надвірнянський район - 2 особи

Косівський район – 2 особи

Коломийський район – 2 особи

Тлумацький район – 1 особа 

Тисменицький район – 3 особи

Галицький район – 4 особи

Калуський район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 5 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

05.05.2020

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