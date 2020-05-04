Галицькі хроніки COVID-19: 4 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом було 2386 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено 80 нових інфікованих: 28 – у Тернопільській області (із 141 проведеного тесту), 19 – в Івано-Франківській та 33 – у Львівській (проведених тестів 163).
На Тернопіллі лідерамим за кількістю хворих є Кременецький (зафіксовано 256 випадків COVID-19, за минулу добу – 7 осіб) і Монастириський (183 випадки, 5 – за минулу добу) райони. Росте також кількість хворих у сусідньому до Кременецького, Шумському районі. Там виявлено 107 хворих, з них 5 – за останню добу.
На Франківщині епіцентром захворювання залишається Івано-Франківськ. На другому і третьому місцях Надвірнянський і Калуський райони відповідно.
Щодо Львівщини, то тут найбільше хворих виявлено у Львові. На другому місці – Пустомитівський район.
На Івано-Франківщині зафіксовано 2 летальні випадки за добу.
Впродовж цього тижня кількість хворих на covid-19 у Галичині зросла у 1,38 раза (минулого тижня цей показник становив 1,47 раза). Поточна смертність становить 3,6%, що на 1,1% більше, ніж в середньому по країні.
Тим часом у всіх трьох галицьких областях одужало вже 340 осіб. За добу – 32 (всі – на Тернопіллі).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 травня (09:30): 896 випадків, 28 нових
м. Тернопіль – 6 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Кременецький район – 7 осіб
Тернопільський район – 2 особи
Шумський район – 5 осіб
Козівський район – 1 особа
Монастириський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 травня (09:30): 506 випадків, 33 нові
Львів – 18 осіб
Пустомитівський район – 6 осіб
Стрийський район – 2 особи
Городоцький район – 2 особи
Буський район - 1 особа
Сокальський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Дрогобич - 1 особа
Червоноград - 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 травня (09:30): 984 випадки, 19 нових
нові випадки в області, зафіксовані від 30 квітня й до сьогодні:
м. Івано-Франківськ - 36 осіб
Рожнятівський район - 8 осіб
Калуський район - 8 осіб
Рогатинський район - 6 осіб
Галицький район - 9 осіб
Тисменицький район - 21 особа
Богородчанський район - 11 осіб
Надвірнянський район - 11 осіб
Тлумацький район - 4 особи
Коломийський район - 3 особи
Косівський район - 1 особа
Снятинський район - 3 особи
Городенківський район - 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 4 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.04.05.2020