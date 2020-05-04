Галицькі хроніки COVID-19: 4 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом було 2386 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено 80 нових інфікованих: 28 – у Тернопільській області (із 141 проведеного тесту), 19 – в Івано-Франківській та 33 – у Львівській (проведених тестів 163). 

 

На Тернопіллі лідерамим за кількістю хворих є Кременецький (зафіксовано 256 випадків COVID-19, за минулу добу – 7 осіб) і Монастириський (183 випадки, 5 – за минулу добу) райони. Росте також кількість хворих у сусідньому до Кременецького, Шумському районі. Там виявлено 107 хворих, з них 5 – за останню добу. 

 

На Франківщині епіцентром захворювання залишається Івано-Франківськ. На другому і третьому місцях Надвірнянський і Калуський райони відповідно. 

 

Щодо Львівщини, то тут найбільше хворих виявлено у Львові. На другому місці – Пустомитівський район.

 

На Івано-Франківщині зафіксовано 2 летальні випадки за добу.

 

 

Впродовж цього тижня кількість хворих на covid-19 у Галичині зросла у 1,38 раза (минулого тижня цей показник становив 1,47 раза). Поточна смертність становить 3,6%, що на 1,1% більше, ніж в середньому по країні.

 

 

Тим часом у всіх трьох галицьких областях одужало вже 340 осіб. За добу – 32 (всі  – на Тернопіллі). 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 травня (09:30): 896 випадків, 28 нових

м. Тернопіль – 6 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 7 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Шумський район – 5 осіб

Козівський район – 1 особа

Монастириський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 травня (09:30): 506 випадків, 33 нові

Львів – 18 осіб

Пустомитівський район – 6 осіб

Стрийський район – 2 особи

Городоцький район – 2 особи

Буський район - 1 особа

Сокальський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Дрогобич - 1 особа

Червоноград - 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

 

4 травня (09:30): 984 випадки, 19 нових

нові випадки в області, зафіксовані від 30 квітня й до сьогодні:

м. Івано-Франківськ - 36 осіб

Рожнятівський район - 8 осіб

Калуський район - 8 осіб

Рогатинський район - 6 осіб

Галицький район - 9 осіб

Тисменицький район - 21 особа

Богородчанський район - 11 осіб

Надвірнянський район - 11 осіб

Тлумацький район - 4 особи

Коломийський район - 3 особи

Косівський район - 1 особа

Снятинський район - 3 особи

Городенківський район - 1 особа

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 4 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

04.05.2020

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