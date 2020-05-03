Галицькі хроніки COVID-19: 3 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом було 2306 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено 76 нових інфікованих: 45 – у Тернопільській області, 23 – в Івано-Франківській та 8 – у Львівській. По одному летальному випадку за добу зафіксовано на Івано-Франківщині й на Львівщині.

 

Таким чином кількість хворих у Галичині за поточний тиждень зросла у 1,37 раза. Смертність становить 3,6%.

 

 


На Тернопільщині й далі стрімко росте кількість нововиявлених випадків у Кременецькому районі. За добу там підтвердили COVID-19 у 28 осіб.

 

 

У трьох областях одужало вже 308 осіб. За добу – 10 (всі  – на Тернопіллі). 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 травня (09:30): 868 випадків, 45 нових

м. Тернопіль – 7 осіб,

Гусятинський район – 1 особа,

Заліщицький район – 1 особа,

Кременецький район – 28 осіб,

Підволочиський район – 2 особи,

Шумський район – 2 особи,

Тернопільський район – 1 особа,

Чортківський район – 3 особи,
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 травня (09:30): 473 випадки, 8 нових

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 травня (09:30): 965 випадків, 23 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 3 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

03.05.2020

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