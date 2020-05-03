Галицькі хроніки COVID-19: 3 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом було 2306 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено 76 нових інфікованих: 45 – у Тернопільській області, 23 – в Івано-Франківській та 8 – у Львівській. По одному летальному випадку за добу зафіксовано на Івано-Франківщині й на Львівщині.

Таким чином кількість хворих у Галичині за поточний тиждень зросла у 1,37 раза. Смертність становить 3,6%.



На Тернопільщині й далі стрімко росте кількість нововиявлених випадків у Кременецькому районі. За добу там підтвердили COVID-19 у 28 осіб.

У трьох областях одужало вже 308 осіб. За добу – 10 (всі – на Тернопіллі).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 травня (09:30): 868 випадків, 45 нових

м. Тернопіль – 7 осіб,



Гусятинський район – 1 особа,



Заліщицький район – 1 особа,



Кременецький район – 28 осіб,

Підволочиський район – 2 особи,



Шумський район – 2 особи,



Тернопільський район – 1 особа,



Чортківський район – 3 особи,



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 травня (09:30): 473 випадки, 8 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 травня (09:30): 965 випадків, 23 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 3 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.