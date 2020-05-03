На кордоні між двома Кореями відбулася стрілянина.

Повідомлень про жертви поки що не надходило.

 

   

На демаркаційній лінії, що розділяє Північну і Південну Корею, сталася перестрілка. Про це повідомила південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap з покликом на пресреліз Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил Південної Кореї. За його даними, північнокорейські солдати обстріляли один з південнокорейських прикордонних постів у містечку Чхорвоні, яке розташоване в чотирикілометровій буферній зоні. Інцидент трапився о 07:41 за місцевим часом.

 

Південнокорейські солдати, після низки попереджень, відкрили у відповідь вогонь. Про жертви на південнокорейській стороні не повідомляють. Чи є втрати у КНДР, поки що невідомо. Сторони намагаються з’ясувати ситуацію своїми комунікаційними каналами. Війська Південної Кореї приведено в стан підвищеної бойової готовності.

 

«Ми скористалися міжкорейськими лініями зв'язку, щоб детально розібратися в ситуації і запобігти подальшим інцидентам. І ми також підтримуємо необхідну позицію готовності», – йдеться в пресрелізі Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї. Північна Корея досі не відповіла.

 

Варто зазначити, що інцидент в демілітаризованій зоні стався наступного дня після того, як північнокорейські ЗМІ повідомили про першу за тривалий час публічну з’яву керівника КНДР Кім Чен Ина. Майже тритижнева відсутність північнокорейського лідера спровокувала спекуляції про стан його здоров'я. Називали різні версії можливої відсутності Кім Чен Ина на публіці – важка хвороба, операція на серці й навіть смерть.

03.05.2020

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