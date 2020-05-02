Кім Чен Ин з’явився на публіці після тривалої перерви.

Кілька тижнів ширилися чутки про його смерть або важку хворобу.  

 

 

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин знову з'явився на публіці вперше за три тижні. Про це в суботу, другого травня, повідомив сайт Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК) і опублікував свіжі знимки з ним.

 

На одному з фото керівник КНДР бере участь у відкритті Сунчхонського заводу з виробництва добрив. Як стверджує агентство, Кім Чен Ин у супроводі кількох високопоставлених чиновників, у тому числі його сестри Кім Е Чжон, перерізав червону стрічку, що сімволізує запуск заводу. «Будівельники і робітники заводу при появі вождя вибухнули гучними криками "ура!"», – повідомляє ЦТАК.

 

Щоправда, підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає. Також дивує відсутність відеозаписів цієї події.

 

Востаннє преса КНДР писала про публічну з’яву Кім Чен Ина 11 квітня. З тих пір він несподівано пропустив традиційну церемонію з нагоди дня народження його діда, засновника Північної Кореї Кім Ір Сена 15 квітня.

 

У зв'язку з цим у міжнародних ЗМІ ширилися чутки про стан здоров'я північнокорейського лідера. Називали різні версії можливої відсутності Кім Чен Ина на публіці – важка хвороба, операція на серці й навіть смерть.

02.05.2020

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