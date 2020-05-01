Галицькі хроніки COVID-19: 1 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2146 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено 75 нових інфікованих: 14 – у Тернопільській області, 37 – в Івано-Франківській і 24 – у Львівській. Один летальний випадок зафіксовано на Івано-Франківщині.
На Тернопіллі й надалі зростає кількість хворих у Кременецькому районі, де за добу виявили 7 нових інфікованих. Кількість виявлених випадків COVІD-19 на Кременеччині зросла до 200, що становить більш ніж чверть усіх хворих в області.
За добу одужало 25 осіб – 10 на Львівщині та 15 на Тернопіллі.
За поточний тиждень кількість осіб з коронавірусною хворобою зросла в Галичині у 1,42 раза. Смертність становить 3,7%, що на 1,2% більше, ніж в середньому по Україні.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 травня (09:30): 793 випадки, 14 нових
м. Тернопіль – 2 особи
Борщівський район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Кременецький район – 7 осіб
Монастириський район – 1 особа
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 травня (09:30): 454 випадки, 24 нові
м. Львів – 22 особи
Яворівський район - 1 особа
Мостиський район - 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 травня (09:30): 899 випадків, 37 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 1 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.01.05.2020