Галицькі хроніки COVID-19: 1 травня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2146 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено 75 нових інфікованих: 14 – у Тернопільській області, 37 – в Івано-Франківській і 24 – у Львівській. Один летальний випадок зафіксовано на Івано-Франківщині.

 

На Тернопіллі й надалі зростає кількість хворих у Кременецькому районі, де за добу виявили 7 нових інфікованих. Кількість виявлених випадків COVІD-19 на Кременеччині зросла до 200, що становить більш ніж чверть усіх хворих в області.

 

За добу одужало 25 осіб – 10 на Львівщині та 15 на Тернопіллі. 

 

 

 

За поточний тиждень кількість осіб з коронавірусною хворобою зросла в Галичині у 1,42 раза. Смертність становить 3,7%, що на 1,2% більше, ніж в середньому по Україні.

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 травня (09:30): 793 випадки, 14 нових

м. Тернопіль – 2 особи

Борщівський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 7 осіб

Монастириський район – 1 особа

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 травня (09:30): 454 випадки, 24 нові

м. Львів – 22 особи

Яворівський район - 1 особа 

Мостиський район - 1 особа 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 травня (09:30): 899 випадків, 37 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 1 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

01.05.2020

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