Галицькі хроніки COVID-19: 30 квітня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2071 випадок захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено 137 нових інфікованих: 71 – у Тернопільській області, 41 – в Івано-Франківській і 25 – у Львівській. Помер один хворий на Тернопіллі та прийшли позитивні результати ПЛР-тесту пацієнта зі Львова, який помер ще 27 квітня. 70-річний львів'янин мав двосторонню пневмонію та інфаркт міокарда, був раніше госпіталізований у 8-му лікарню. Перший зроблений там ПЛР-тест показав негативний результат.


 

Таким чином за добу кількість хворих на COVID-19 зросла у Тернопільській області на 10%, в Івано-Франківській – на 6,2%, на Львівщині – на 5%. За тиждень захворюваність у Галичині зросла у 1,45 раза. Летальність зараз становить 3,8%.

 

Нагадаємо, що вчора ввечері на в'їзд/виїзд закрили селище-сателіт Львова Давидів. Там зафіксовано спалах коронавірусної хвороби у восьми не пов'язаних між собою осередках. Станом на 29 квітня було офіційно підтверджено діагноз 20 особам, тестування триває. Встановлено 140 контактних осіб. Усіх мешканців селища просять максимально дотримуватися карантину, а тим часом проводять дезінфекцію вулиць і громадських місць.

 

Погіршується ситуація в Кременецькому районі Тернопілля, де станом на нинішній ранок вже 193 хворі на коронавірус пацієнти. За добу діагностовано 35 нових випадків, 16 з них – із Почаєва, 1 – зі Старого Почаєва. У Монастириському районі, де був перший у області спалах хвороби, пацієнтів з підтвердженим діагнозом не додалося – їх, як і вчора, там 177 осіб.

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 квітня (09:30): 779 випадків, 71 новий

м. Тернопіль – 5 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Бережанський район – 1 особа

Гусятинський район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Лановецький район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 35 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Шумський район – 21 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

30 квітня (09:30): 430 випадків, 25 нових

м. Львів – 13 осіб

Пустомитівський район – 3 особи

Жовківський район – 2 особи

Буський район – 2 особи

Миколаївський район – 3 особи 

Сокальський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 квітня (09:30): 862 випадки, 41 новий

нові випадки в області за останні дві доби (в тім числі 38 учорашніх):

м. Івано-Франківськ – 24 особи

Долинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 2 особи

Калуський район – 13 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Галицький район – 4 особи

Тисменицький район – 12 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Городенківський район – 3 особи

Коломийський район – 2 особи

Надвірнянський район – 9 осіб

м. Яремче – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 30 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

30.04.2020

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