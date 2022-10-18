У Галичині хвиля ковіду за тиждень зменшилась наполовину.

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 10 по 16 жовтня) у трьох галицьких областях зменшилася порівняно з попереднім тижнем майже наполовину (на 46%, за передминулий тиждень в Галичині спостерігалося зменшення на 22%): на Тернопіллі зменшення на 39%, на Івано-Франківщині – на 61%, на Львівщині – на 42%.

Зниження ковідної хвилі фіксують у Галичині вже четвертий тиждень, середньоденні результати захворюваності більш як у двадцять разів менші порівняно з піковими показниками минулої хвилі: 277 проти 6322 на початку лютого.

На Львівщині за тиждень з 10 по 16 жовтня було зафіксовано 1095 нових випадків ковіду (попереднього тижня було 1903 випадки). Зменшилася і кількість смертей від ковіду – за минулий тиждень померло 17 хворих (попереднього тижня – 21).

У Тернопільській області за 40-й тиждень (з 10 по 16 жовтня) зареєстровано 516 випадків COVID-19 (проти 841 за попередній тиждень) при 2 летальних випадках (попереднього тижня померло 5 хворих).

В Івано-Франківській області протягом минулого тижня зареєстровано 329 нових випадків COVID-19, минулого тижня було 843; троє людей померло, позаминулого тижня було 8 летальних випадків.