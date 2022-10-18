У Галичині хвиля ковіду за тиждень зменшилась наполовину.

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 10 по 16 жовтня) у трьох галицьких областях зменшилася порівняно з попереднім тижнем майже наполовину (на 46%, за передминулий тиждень в Галичині спостерігалося зменшення на 22%): на Тернопіллі зменшення на 39%, на Івано-Франківщині – на 61%, на Львівщині – на 42%.

 

Зниження ковідної хвилі фіксують у Галичині вже четвертий тиждень, середньоденні результати захворюваності більш як у двадцять разів менші порівняно з піковими показниками минулої хвилі: 277 проти 6322 на початку лютого.

 

 

На Львівщині за тиждень з 10 по 16 жовтня було зафіксовано 1095 нових випадків ковіду (попереднього тижня було 1903 випадки). Зменшилася і кількість смертей від ковіду – за минулий тиждень померло 17 хворих (попереднього тижня – 21).

 

 

 

У Тернопільській області за 40-й тиждень (з 10 по 16 жовтня) зареєстровано 516 випадків COVID-19 (проти 841 за попередній тиждень) при 2 летальних випадках (попереднього тижня померло 5 хворих).

 

 

В Івано-Франківській області протягом минулого тижня зареєстровано 329 нових випадків COVID-19, минулого тижня було 843; троє людей померло, позаминулого тижня було 8 летальних випадків.

 

17.10.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
236-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
17.10.22 | | Україна
Нобелівська премія за “клік-хімію”
Модулярний метод дає змогу швидко і легко створювати складні молекули.
16.10.22 | | Наука
235-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас намагається вести наступальні дії на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
16.10.22 | | Україна
Кричи, птахо!
Алєксандра Зіньчук
 Польське видавництво Pogranicze під керівництвом Кшиштофа Чижевського готує публікацію творів Сергія Жадана. Книжку «Krzycz, ptaku» укладуть із  нотаток українського письменника, нагородженого учора медаллю «За оборону міста-героя Харкова», а також добірки його нещодавно опублікованих віршів.
15.10.22 | | Штука
Birthday Браяна Джонса
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Браян Джонс, засновник Rolling Stones, харизматичний фронтмен і учасник Клубу-27.
15.10.22 | | Минуле
Змінитися, аби вижити
Василь МАХНО
Війна наповнена подіями, яких поки що ми не можемо переосмислити. Поки що ця фраґментарність надає нам лише відчуття руху від точки А до точки Б, тобто до перемоги
15.10.22 | | Дискурси
Нобелівська премія з фізики – за дослідження квантової заплутаності
Цьогорічні лауреати розробили методи вимірювання квантової заплутаності і заклали підвалини квантової телепортації.
15.10.22 | | Наука
“Дорога на Асмару”: Піррова перемога імперії
Олеся Ісаюк
Українець перестає бути для імперії ворогом тільки в одному випадку — якщо перестає бути собою.
15.10.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.