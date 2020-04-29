Галицькі хроніки COVID-19: 29 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1934 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено 116 нових інфікованих: 44 – у Тернопільській області, 38 – в Івано-Франківській і 34 – у Львівській. Один летальний випадок – на Івано-Франківщині.

Впродовж поточного тижня захворюваність на covid-19 у Галичині зросла у 1,45 раза. Смертність становить 3,9%.

Водночас у трьох областях одужало 214 людей: 72 – на Франківщині, 66 – на Львівщині та 76 – на Тернопіллі. За минулу добу одужало 10 осіб: 2 на Тернопільщині та 8 на Львівщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 квітня (09:30): 708 випадків, 44 нові

м. Тернопіль – 6 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Збаразький район – 2 особи

Лановецький район – 8 осіб

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 11 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Монастириський район – 2 особи

Бучацький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 квітня (09:30): 405 випадків, 34 нові

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 квітня (09:30): 821 випадок, 38 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 29 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.