Галицькі хроніки COVID-19: 29 квітня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1934 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено 116 нових інфікованих: 44 – у Тернопільській області, 38 – в Івано-Франківській і 34 – у Львівській. Один летальний випадок – на Івано-Франківщині.

 

 

Впродовж поточного тижня захворюваність на covid-19 у Галичині зросла у 1,45 раза. Смертність становить 3,9%.

 

 

Водночас у трьох областях одужало 214 людей: 72 – на Франківщині, 66 – на Львівщині та 76 – на Тернопіллі. За минулу добу одужало 10 осіб: 2 на Тернопільщині та 8 на Львівщині.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 квітня (09:30): 708 випадків, 44 нові

м. Тернопіль – 6 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Збаразький район – 2 особи

Лановецький район – 8 осіб

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 11 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Монастириський район – 2 особи

Бучацький район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 квітня (09:30): 405 випадків, 34 нові

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 квітня (09:30): 821 випадок, 38 нових

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 29 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

29.04.2020

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