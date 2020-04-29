Спалах covid-19 у Давидові. В'їзди у селище заблоковано.

Ввечері 29 квітня перекрили всі чотири в'їзди у розташоване за 15 кілометрів від Львова село Давидів та організували там блок-пости. Таке рішення прийняли керівники місцевого ОТГ спільно з Львівською обласною держадміністрацією через спалах коронавірусної хвороби серед місцевих мешканів. Станом на зараз у Давидові 20 хворих (встановлено 140 контактних осіб), які розподілені на вісім окремих осередків зараження.

"Наразі медики встановлюють джерело занесення вірусу у зазначений населений пункт. Зараз найголовнішим завданням є виявлення усіх носіїв вірусу, надання медичної допомоги таким особам та повна самоізоляція тих мешканців села, які контактували з хворими", — повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

У селі проведуть дезінфекцію вулиць, магазинів, під’їздів у багатоповерхівках та громадських місць, тестування всіх мешканців з груп ризику. Людей просять максимально дотримуватися карантину і не виходити з домівок без нагальної потреби, а дітей та літніх людей взагалі не випускати на вулицю.



