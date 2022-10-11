У Галичині осіння хвиля ковіду спадає вже третій тиждень.

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 3 по 9 жовтня) у трьох галицьких областях далі зменшується – вже 22% порівняно з попереднім тижнем (за передминулий тиждень в Галичині спостерігалося зменшення на 8%): на Тернопіллі зменшення на 3,5%, на Івано-Франківщині – на 32%, на Львівщині – на 23%.

Зниження ковідної хвилі спостерігається в Галичині вже третій тиждень, середньоденні показники захворюваності більш як на порядок менші порівняно з піковими показниками минулої хвилі: 512 проти 6322 на початку лютого.

На Львівщині за тиждень з 3 по 9 жовтня було зафіксовано 1903 нові випадки ковіду (попереднього тижня було 2499 випадків). Але на Львівщині четвертий тиждень поспіль триває збільшення кількості смертей від ковіду – за минулий тиждень помер 21 хворий (попереднього тижня – 18).

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко попереджає:

«Стверджувати, що захворюваність пішла на спад, ще зарано. Останні три тижні ми мали кількість хворих на рівні 2200–2500. Як коронавірус поведеться далі, важко сказати. Нового різновиду "Омікрону" в області наразі не виявлено. Якщо кількість нових хворих зменшуватиметься ще два тижні поспіль, тоді зможемо говорити про спад».

У Тернопільській області за 39-й тиждень (з 3 по 9 жовтня) зареєстровано 841 випадок COVID-19 (проти 1239 за попередній тиждень) при 5 летальних випадках (попереднього тижня померло 4 хворих).

В Івано-Франківській області протягом минулого тижня зареєстровано 843 нові випадки COVID-19, минулого тижня було 873; 8 людей померли, позаминулого тижня було 5 летальних випадків.