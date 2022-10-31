У Галичині хвиля ковіду зменшилася вп'ятеро від піку у вересні.

 

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 24 по 30 жовтня) у трьох галицьких областях зменшилася порівняно з попереднім тижнем на 23% (за передминулий тиждень у Галичині спостерігалося зменшення на 28%): на Тернопіллі та на Івано-Франківщині – зменшення на 20%, на Львівщині – на 26%.

 

Зниження ковідної хвилі фіксують у Галичині вже шостий тиждень поспіль, середньоденні результати захворюваності більш як у сорок разів менші порівняно з піковими показниками минулої хвилі: 155 проти 6322 на початку лютого, і в п'ять разів менші за сезонний пік у середині вересня (793 випадки).

 

 

На Львівщині за тиждень з 24 по 30 жовтня було зафіксовано 520 нових випадків ковіду (попереднього тижня було 698 випадків). Але кількість смертей від ковіду збільшилася – за минулий тиждень померло 14 хворих (попереднього тижня – 5).

 

 

 

У Тернопільській області за 42-й тиждень (з 24 по 30 жовтня) зареєстровано 222 випадки COVID-19 (проти 279 за попередній тиждень) при одному летальному випадку (попереднього тижня смертей не було).

 

 

В Івано-Франківській області протягом минулого тижня зареєстровано 342 нові випадки COVID-19, минулого тижня було 426; 3 осіб померло, позаминулого тижня було 5 летальних випадків.

 

31.10.2022

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