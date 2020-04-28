Галицькі хроніки COVID-19: 28 квітня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1818 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено 87 нових інфікованих: 52 в Тернопільській області, 22 в Івано-Франківській і 13 у Львівській. Зафіксовано також 5 летальних випадків з COVID-19 за добу: по 2 – на Івано-Франківщині та Тернопіллі, один – у Львівській області.

 

На Тернопільщині знову стрімко зросла кількість хворих у Кременецькому районі. Протягом останньої доби тут підтвердили 37 нових випадків COVID-19, із них 33 – у Почаєві. Відтак Кременецький район зі 147 випадками захворювання залишається одним із лідерів за кількістю хворих в області. Більше захворілих є лише в Монастириському районі (175). 

 

 

Впродовж тижня захворюваність на covid-19 в Галичині зросла у 1,46 раза. Поточна летальність становить 4,1%, однак дуже різниться по областях: у Івано-Франківській – 6,3%, Львівській – 3,5% і Тернопільській – 2,0%.

 

 

Водночас у трьох областях вже одужали 204 людини, з них 11 – протягом минулої доби: 1 – у Львівській, 4 – у Тернопільській та 6 – в Івано-Франківській.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 квітня (09:30): 664 випадки, 52 нові

м. Тернопіль – 3 особи

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район –1 особа

Лановецький район – 3 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Кременецький район – 37 осіб

Чортківський район – 2 особи

Шумський район – 2 особи

 

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 квітня (09:30): 371 випадок, 13 нових

Львів – 3 особи

Городоцький район – 6 особи

Яворівський район – 4 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

28 квітня (09:30): 783 випадки, 22 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 28 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

 

28.04.2020

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