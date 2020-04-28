Галицькі хроніки COVID-19: 28 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1818 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено 87 нових інфікованих: 52 в Тернопільській області, 22 в Івано-Франківській і 13 у Львівській. Зафіксовано також 5 летальних випадків з COVID-19 за добу: по 2 – на Івано-Франківщині та Тернопіллі, один – у Львівській області.
На Тернопільщині знову стрімко зросла кількість хворих у Кременецькому районі. Протягом останньої доби тут підтвердили 37 нових випадків COVID-19, із них 33 – у Почаєві. Відтак Кременецький район зі 147 випадками захворювання залишається одним із лідерів за кількістю хворих в області. Більше захворілих є лише в Монастириському районі (175).
Впродовж тижня захворюваність на covid-19 в Галичині зросла у 1,46 раза. Поточна летальність становить 4,1%, однак дуже різниться по областях: у Івано-Франківській – 6,3%, Львівській – 3,5% і Тернопільській – 2,0%.
Водночас у трьох областях вже одужали 204 людини, з них 11 – протягом минулої доби: 1 – у Львівській, 4 – у Тернопільській та 6 – в Івано-Франківській.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 квітня (09:30): 664 випадки, 52 нові
м. Тернопіль – 3 особи
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район –1 особа
Лановецький район – 3 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Кременецький район – 37 осіб
Чортківський район – 2 особи
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 квітня (09:30): 371 випадок, 13 нових
Львів – 3 особи
Городоцький район – 6 особи
Яворівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 квітня (09:30): 783 випадки, 22 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 28 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
28.04.2020