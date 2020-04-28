Міністр визнав, що "Укрзалізниця" не потягне Deutsche Bahn.

 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що проєкт зі залученням консультантів німецької компанії Deutsche Bahn до трансформації "Укрзалізниці" ставиться на паузу.

 

Про це Криклій сказав у інтерв'ю виданню LIGA.net

 

Експрем'єр Гончарук і міністр Криклій на зустрічі з представниками DB

 

"Питання консультацій Deutsche Bahn наразі ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендеру – 80 з лишком мільйонів гривень. Зараз "Укрзалізниця" не може собі цього дозволити. Більш того, вони не зможуть приїхати: у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах", – сказав міністр.

 

Водночас він додав, що "Укрзалізниці", хай там що, слід працювати, щоби вона стала сучасною компанією, "холдингом з трьох або більше операторів: інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення".

 

Криклій додав, що наразі пріоритетом "УЗ" є забезпечення фінансової стабільності компанії, автоматизація, оновлення парку "і, звичайно, боротьба з корупцією".

 

Як писав Z, 5 лютого "Укрзалізниця" і німецький Deutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство, котрий передбачає, що німці консультуватимуть "УЗ" щодо структури управління компанією та надаватимуть технічну підтримку у сфері вантажних та пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг з технічного обслуговування тощо.

 

У меморандумі передбачалося, що сторони мають укласти угоди про співпрацю з оцінки діяльності "УЗ" і розробки дорожньої карти щодо покращення її діяльності. Очікувалося, що цей етап триватиме три місяці. Перші кроки планували впровадити до 31 грудня 2020 року. Наступний етап мав бути управлінським – із 2021 року Deutsche Bahn мав надавати "Укрзалізниці" підтримку у сфері управління.

 

Владислав Криклій казав після підписання: "Якщо ми можемо отримувати досвід та фахову експертизу й обходити ті ґулі, які вони набили під час свого досвіду та трансформації, то це нас тільки підсилить. Тому ця співпраця нам корисна".

 

Член правління з питань інфраструктури компанії Deutsche Bahn Рональд Пофалла заявляв у інтерв'ю "Німецькій хвилі", що перш ніж перейти до змістовних проєктів, німецька компанія хотіла би впевнитися в перспективності двосторонньої співпраці. 

 

"Спочатку справді йтиметься про консультування. І вже залежно від того, наскільки успішним буде консалтинг, можуть бути впроваджені подальші кроки. Але чи дійде до цього, залежить якраз від того, чи вдасться нам знайти точки дотику", – казав Пофалла.

 

Великим прибічником співпраці із Deutsche Bahn був колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук. 23 січня на українському сніданку у Давосі тодішній голова Кабміну заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" в управління Deutsche Bahn: "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю".

 

4 березня Верховна Рада відправила Кабінет Міністрів Олексія Гончарука у відставку.

 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій залишився працювати і в уряді Дениса Шмигаля.

 

28.04.2020

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