Міністерство транспорту підготувало "маршруткову" реформу.

 

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який встановлює нові вимоги до маршрутного транспорту: "маршрутки" мусять бути доступними для пасажирів із інвалідністю та мати трекери, а перевізники – зберігати право на пільговий проїзд.

 

 

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook. Проєкт закону "щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом" зареєстрований у ВР із реєстраційним номером 4583.

 

"Прийняття цього законопроєкту дасть можливість нарешті вимагати від перевізників якості та залишити в минулому старі та рoзвалені автобуси", – прокоментував міністр.

 

Він поінформував, що законопроєкт передбачає проведення конкурсів на маршрути через систему ProZorro: "Це відкрита та прозора конкуренція, а конкуренція завжди підвищує якість".

 

Ціна за кілометри проїзду визначатиметься центральним органом виконавчої влади. Зі слів Криклія, це дозволить вимагати від маршрутників встановлення трекерів та валідаторів для електронної оплати.

 

У законопроєкті йдеться також про рівний доступ до автомобільного транспорту для всіх: транспорт має бути пристосованим для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп, мати зовнішнє звукове інформування про номер і кінцеву зупинку маршруту, а також звукове та візуальне інформування всередині салону.

 

15.01.2021

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