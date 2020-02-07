Меморандум "УЗ" і Deutsche Bahn передбачає німецьке управління у перспективі.

Українська "Укрзалізниця" і німецький Deutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство, котрий передбачає, що німці консультуватимуть "УЗ" щодо структури управління компанією та надаватимуть їй технічну підтримку у сфері вантажних та пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг з технічного обслуговування тощо. Водночас сторони у перспективі не виключають участі DB і в управлінській роботі.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Меморандум підписали 5 лютого виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек, член правління "Укрзалізниці" Ремігіуш Пашкевич, член правління з питань інфраструктури компанії Deutsche Bahn Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) та генеральний директор DB Engineering & Consulting Ніко Варбанофф (Niko Warbanoff).

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук висловив сподівання, що меморандум "буде наступним кроком для побудови надійної співпраці між "Укрзалізницею" та Deutsche Bahn".

Підписано документ на три роки. Втім, він передбачає побудову стратегічного партнерства між українською та німецькою компаніями протягом десяти років.

Зі слів Рональда Пофалли, поки Deutsche Bahn 1994 року не стала працювати як приватна компанія, "ми витрачали на персонал більше, ніж заробляли". Після того, як німецьку залізницю де-юре було приватизовано, "ми стали найприбутковішою компанією у Європі", сказав Пофалла під час церемонії підписання документа і пообіцяв, що своїм досвідом Deutsche Bahn готова поділитися з "Укрзалізницею".

У меморандумі прописано, що сторони мають укласти угоди про співпрацю щодо оцінки діяльності "УЗ" і розробки дорожньої карти щодо покращення її діяльності. Очікується, що цей етап триватиме три місяці. Після цього відповідні заходи та ініціати з дорожньої карти мають впроваджувати в життя. Цей етап має, як очікується, тривати до 31 грудня 2020 року. Наступний етап називають управлінським. Орієнтовно від початку 2021 року Deutsche Bahn надаватиме "Укрзалізниці" підтримку у сфері управління.

"Якщо ми можемо отримувати досвід та фахову експертизу й обходити ті ґулі, які вони набили під час свого досвіду та трансформації, то це нас тільки підсилить. Тому ця співпраця нам корисна", – сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Deutsche Bahn – один із найбільших залізничних операторів Європи. Німецька залізниця щорічно перевозить близько п'яти мільярдів пасажирів і триста мільйонів тонн вантажів. У структуру холдингу, який є приватним акціонерним товариством, усі акції якого належать державі, входять понад 300 різних підрозділів і окремих підприємств.

Рональд Пофалла сказав у інтерв'ю "Німецькій хвилі", що подальшу щільність співпраці між компаніями визначить випробувальний період.

"Спочатку справді йтиметься про консультування. І вже залежно від того, наскільки успішним буде консалтинг, можуть бути впроваджені подальші кроки. Але чи дійде до цього, залежить якраз від того, чи вдасться нам знайти точки дотику в процесі консультування. Адже врешті-решт немає сенсу вести розмови про управління українською залізницею, якщо вже на першому етапі консультування не буде досягнуто спільних результатів. Тож я б сказав, що зараз, під час першого кроку, йдеться, по суті, про консультування, а вже потім, якщо воно матиме успіх, можливо, йтиметься про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво "Укрзалізниці" в процесі управління. Тобто управління "Укрзалізницею", як і раніше, здійснюватиметься самими українцями, але буде підсилене нашими менеджерами", – сказав Пофалла.

Представник Deutsche Bahn сподівається на належну політичну волю з боку українського політичного керівництва.

"Прем'єр-міністр щойно знову говорив про це зі мною і чітко дав зрозуміти, що він і його уряд прагнуть трансформацій. Він навіть підкреслив, що узгодив це із Президентом. Отже, я виходжу з того, що те, що зараз відбуватиметься, є бажаним і буде підтримуватись політично", – резюмував Рональд Пофалла.