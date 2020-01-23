Україна хоче віддати Deutsche Bahn "Укрзалізницю" в управління на 10 років.

Український уряд хоче віддати "Укрзалізницю" на 10 років в управління національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn.

Про це заявив український прем'єр-міністр Олексій Гончарук у четвер вранці на Українському сніданку в Давосі, повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр на зустрічі з менеджментом DB тиждень тому

"Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", – сказав Гончарук.

Він додав, що влада України пов'язує з цим рішенням не лише очікування про розвиток "Укрзалізниці". "Це екосистемне, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів", – сказав прем'єр.

Гончарук додав, що хоча ще потрібно домовлятися та погоджувати деталі рішення і документи, "політичне рішення щодо цього вже ухвалено, і це вже величезний крок".

Пізніше на брифінгу в кулуарах Українського сніданку прем'єр уточнив, що відповідну угоду з DB буде укладено вже "у перших числах лютого".

22 січня Міністерство інфраструктури України і національний оператор залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG у швейцарському Давосі підписали меморандум про взаєморозуміння для подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця".

"Це меморандум ще не про приватизацію і не про концесії, але про стратегічне партнерство. Це прекрасна новина", – зазначив Олександр Гончарук, відкриваючи засідання Національної інвестиційної ради в Давосі.

Він зазначив, що країні необхідна така допомога для поліпшення ситуації на залізниці країни і реалізації її логістичного потенціалу.

При цьому, говорячи про меморандум, у своєму акаунті у Twitter Гончарук зазначив, що німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми "Укрзалізниці", а Україна повністю зберігає за собою контроль над підприємством.

"Розраховую, що німецька операційна ефективність і нульова терпимість до корупції стануть базою для зміни ситуації в УЗ", – написав прем'єр.

Згідно з текстом меморандуму, сторони вивчатимуть можливості створення стратегічного партнерства між "Укрзалізницею" і DB.

"Сторони погодилися, що оцінюватимуть можливість і доцільність подальших кроків у напрямі поглиблення співробітництва, включаючи подальше підписання відповідними сторонами двосторонньої угоди про стратегічне партнерство", – йдеться в меморандумі. Втім, остаточних умов такого співробітництва поки що не встановлено.

Крім того, Мінінфраструктури і DB сприятимуть взаємній обробці пропозиції про розвиток залізничної мережі і рухомого складу з урахуванням сучасних стандартів екологічності й інноваційності транспорту.