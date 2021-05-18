Парламент відставив міністрів економіки та інфраструктури.

Верховна Рада України прийняла відставки міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка, а також міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Криклій і Петрашко

За відставку Криклія проголосувало 284 народних депутати, а Петрашка – 280. Також у вівторок Верховна Рада звільнила з посади міністра охорони здоров'я України Максима Степанова.

У п'ятницю, 14 травня, пресова служба Верховної Ради України повідомила: до апарату надійшли заяви про відставку від міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури Владислава Криклія.

Згідно з інформацією медій, міністрів попросив піти у відставку Президент Зеленський. В ОП вважають, що у період Криклія Мінінфраструктури допустило "прорахунки в управлінні галуззю", зокрема у сфері залізничного транспорту. Зі слів радника керівника ОП Михайла Подоляка, до мінусів належать і "скандали, пов'язані з міністерством".

"Щодо Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, відчувався певний дефіцит ініціатив, зокрема в питаннях захисту української промисловості та підприємців під час коронакризи. Були й претензії з боку парламентаріїв щодо недостатньої комунікації з міністерством", – прокоментував радник керівника ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

Попередньо, Кабмін готується пропонувати парламенту на пост голови Мінінфраструктури керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова, а Мінекономіки – голову Державної податкової служби Олексія Любченка.