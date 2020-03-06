Міністри Гончарука критикують новий курс Зеленського.

Колишній міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель стурбований через зміну курсу держави у зв'язку зі зміною уряду й стривожений через майбутнє наростання проблем.

Про це Оржель написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи свій відхід із уряду.

"У момент, коли країні потрібні складні рішення, коли необхідно стиснути зуби і робити непопулярні, але життєво необхідні речі, які тільки через певний дадуть результат, – у мене з'явилося відчуття, що замість вирішення проблем ми починаємо їх "годувати", – зізнався Оржель.

Ексміністр розповів, що йому та команді "просто не вистачило фізичних можливостей зробити більше". Оржель ствердив, що був "прикро здивований" складністю знайти професійних, чесних та принципових людей. "У деяких людях починаєш розчаровуватися", – зізнався він.

Оржель сказав, що успіхи уряду були пов'язані єдністю команди. При тому він зізнався, що йому таки заважали в роботі.

"Одним із найважчих процесів була боротьба з системою та старими корумпованими кадрами. Дуже важко працювати, коли рішення, прийняті в кабінеті міністра, відомі всім ще до реєстрації в канцелярії, коли до міністра не доходять документи, які хтось не хоче, щоб він бачив, коли люди, що працюють у міністерстві (не всі) працюють не на країну і не на міністерство", – поскаржився він.

Ексміністр освіти та науки Ганна Новосад після відмови продовжити роботу в Кабміні висловила сподівання, що наступники не послаблять інституційну силу міністерства.

"Ці 6 років, з-поміж багатьох речей, навчили, що ключове для нашого успіху – сильні інституції. Сильне Міносвіти, зокрема. Я знаю, яким слабким було МОН у 2014, і яким є зараз. Відбудова була справою кількох команд, кількох міністрів. Вірю, що наступна команда збереже і примножить силу інституції", – написала вона у Facebook.

У контексті своєї відставки пані Новосад підкреслила те, що вона вважає неприпустимим перетинання "червоних ліній".

"Так символічно склалось, що в МОН я прийшла у перший четвер березня 2014. Одразу після Майдану. І пішла в перший четвер березня 2020 року... Для мене цінності Майдану – не пустий звук. На них я окреслюю свої червоні лінії у роботі та у власному ставленні до подій в країні", – зазначила Новосад.

У четвер увечері, коментуючи відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, Новосад написала у коментарях на Facebook: "Свої почали "робити разом своїх. Краса..."

Ексміністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів, що погодився на роботу в уряді, бо бачив "вікно можливостей побудувати систему, яка дозволить створити середовище для розвитку культурного капіталу українців".

Пан Володимир пише у Facebook, що йому вдалося втілити лише 10-20% від задуманого, "бо потрібно хоча б 1,5 року, щоб зміни стали незворотніми, і всі відчули результати".

"Ми хворіємо простими рішеннями в складному світі. Неможливо розраховувати на сталість без глибинного розуміння причин та наслідків наших дій, без стратегій та тактик, без використання новітніх підходів до управління державою, без свідомої розбудови державної служби як top-роботодавця в країні з прозорою системою відбору та просування по службі, гідною ринковою оплатою, залученням кращих до державної служби, гордості за державну службу, формування довіри між державними інституціями та громадянами", – наголосив Бородянський.

Пан Володимир додав, що відмовився від пропозиції очолити міністерство "через фундаментальну незгоду з розділенням міністерства, тому що це відкине нас мінімум на рік від старту змін у всій гуманітарній сфері".

Ексміністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов висловив сподівання на те, що важливі реформи "не будуть згорнуті".

"Я вірю в ринкову економіку та розбудову інституцій, в рівні правила гри для всіх та конкуренцію, в мінімальне втручання держави в економіку. Зараз відбувається процес трансформації. Зміни концептуальні та багаторівневі. Тому зараз, коли загальне бачення підходів змінюється, я готовий відійти у сторону та дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення", – прокоментував він у Facebook.