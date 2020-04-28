Медики вважають, що пік захворюваності на COVID-19 у Тернополі ще попереду.

Пік захворюваності на COVID-19 у Тернополі ще попереду, а позитивні зміни спостерігаються лише завдяки обмежувальним заходам. Про це зазначили медики Тернополя під час засідання оперативного штабу.

За словами медиків, реальну картину захворюваності на COVID-19 у місті можна буде спостерігати лише на початку травня. А головний епідеміолог Володимир Паничев зауважив, що наразі рано говорити про пом’якшення карантинних обмежень, оскільки минуло небагато часу після Великодніх свят, під час яких люди нехтували правилами.

Від початку карантину зареєстровано 47 мешканців Тернополя з діагнозом COVID-19, з них троє – за останню добу. Шестеро осіб уже вилікувалися. Одужав один пацієнт, який перебував на амбулаторному лікуванні.

Протягом останньої доби коронавірус виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у тернополянина, учасника ООС, який мав іти на ротацію на Схід. Зараз чоловік на амбулаторному лікуванні. Також коронавірус діагностували у 23-річної тернополянки, вона перебуває вдома на амбулаторному лікуванні. Ще один випадок COVID-19 підтвердили у медичної працівниці. Жінка 48 років так само перебуває на амбулаторному лікуванні. Про це повідомили у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.

За даними на 27 квітня, на амбулаторному лікуванні були три десятки хворих на коронавірусну інфекцію з легким перебігом хвороби, – розповів начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. У тих, хто перебуває на амбулаторному лікуванні, спостерігають асимптомний або безсимптомний перебіг захворюваності, їх вважають носіями вірусу. Пацієнти постійно повідомляють про свій стан сімейних лікарів.

За інформацією КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги", на 16:00 27 квітня в інфекційному відділенні закладу перебував 21 пацієнт, з них 18 хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19 і 3 – з підозрою на COVID-19. Стан пацієнтів задовільний і середньої важкості; одна хвора у важкому стані перебувала на ШВЛ.

Нагадаємо, загалом на Тернопільщині підтверджено 664 випадки коронавірусної інфекції, з них понад півсотні (52) – протягом останньої доби. За цей же час в області видужали 74 людини.