Галицькі хроніки COVID-19: 25 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1582 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 68 нових випадків: 19 – у Львівській області, 33 – в Тернопільській і 16 – в Івано-Франківській.

По одному летальному випадку зафіксували минуло доби на Тернопіллі й Івано-Франківщин, відтак кількість померлих тут зросла до 8 і 46 відповідно. Поточна смертність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині тепер становить 4,2%. Кількість хворих впродовж тижня зросла у 1,51 разу.

Водночас у трьох областях уже одужали 162 людини: 66 – на Франківщині, 55 – на Тернопільщині та 41 – на Львівщині. За минулу добу одужало 39 людей з Івано-Франківщини, двоє зі Львівщини та 10 – із Тернопілля.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 квітня (09:30): 565 випадків, 33 нові (1 летальний)

м. Тернопіль - 4 особи

Збаразький район - 4 особи

Тернопільський район - 1 особа

Заліщицький район - 8 осіб

Монастириський район - 4 особи

Кременецький район - 3 особи

Чортківський район - 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 квітня (09:30): 317 випадків, 19 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 квітня (09:30): 700 випадків, 16 нових (1 летальний)

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 24 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.