Галицькі хроніки COVID-19: 24 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1514 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 89 нових випадків: 16 – у Львівській області, 33 – в Тернопільській і 40 – в Івано-Франківській.
На Тернопіллі й надалі стрімко зростає кількість хворих у Кременецькому районі: впродовж останньої доби тут зафіксували 18 нових випадків COVID-19, з них 13 – у Почаєві. Відтак Кременецький район із 80 підтвердженими випадками захворювання на коронавірус (у Почаєві з них 64 випадки) став другим епіцентром covid-19 в області – після Монастириського району, де кількість хворих сягає 170. Щодо Франківщини та Львівщини, то тут і надалі лідерами за кількістю хворих є міста. В Івано-Франківську підтверджено 175 випадків коронавірусу, у Львові – 207.
За останню добу зафіксовано 2 летальні випадки на Івано-Франківщині. Поточна летальність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 4,2%. Захворюваність за останній тиждень виросла у 1,54 раза.
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Водночас у трьох областях уже одужали 111 людей: 27 – на Франківщині, 45 – на Тернопільщині та 39 – на Львівщині. За минулу добу одужало по семеро людей у Тернопільській і Львівській областях.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 квітня (09:30): 532 випадки, 33 нові
м. Тернопіль – 2 особи
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 1 особа
Шумський район – 3 особи
Монастириський район – 2 особи
Кременецький район – 18 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
Лановецький район – 1 особа
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 квітня (09:30): 298 випадків, 16 нових
м. Львів – 9 осіб
Пустомитівський район – 3 особи
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 1 особа
м. Дрогобич – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 квітня (09:30): 684 випадки, 40 нових (2 летальні)
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 1 особа
Рогатинський район – 2 особи
м. Бурштин – 1 особа
Галицький район – 1 особа
Тисменицький район – 1 особа
м. Івано-Франківськ – 11 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Коломийський район – 1 особа
Надвірнянський район – 10 осіб
м. Яремча – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 24 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.24.04.2020