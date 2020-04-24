Галицькі хроніки COVID-19: 24 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1514 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 89 нових випадків: 16 – у Львівській області, 33 – в Тернопільській і 40 – в Івано-Франківській.

На Тернопіллі й надалі стрімко зростає кількість хворих у Кременецькому районі: впродовж останньої доби тут зафіксували 18 нових випадків COVID-19, з них 13 – у Почаєві. Відтак Кременецький район із 80 підтвердженими випадками захворювання на коронавірус (у Почаєві з них 64 випадки) став другим епіцентром covid-19 в області – після Монастириського району, де кількість хворих сягає 170. Щодо Франківщини та Львівщини, то тут і надалі лідерами за кількістю хворих є міста. В Івано-Франківську підтверджено 175 випадків коронавірусу, у Львові – 207.

За останню добу зафіксовано 2 летальні випадки на Івано-Франківщині. Поточна летальність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 4,2%. Захворюваність за останній тиждень виросла у 1,54 раза.

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Водночас у трьох областях уже одужали 111 людей: 27 – на Франківщині, 45 – на Тернопільщині та 39 – на Львівщині. За минулу добу одужало по семеро людей у Тернопільській і Львівській областях.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 квітня (09:30): 532 випадки, 33 нові

м. Тернопіль – 2 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

Шумський район – 3 особи

Монастириський район – 2 особи

Кременецький район – 18 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 квітня (09:30): 298 випадків, 16 нових

м. Львів – 9 осіб

Пустомитівський район – 3 особи

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 1 особа

м. Дрогобич – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 квітня (09:30): 684 випадки, 40 нових (2 летальні)

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 1 особа

Рогатинський район – 2 особи

м. Бурштин – 1 особа

Галицький район – 1 особа

Тисменицький район – 1 особа

м. Івано-Франківськ – 11 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Коломийський район – 1 особа

Надвірнянський район – 10 осіб

м. Яремча – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 24 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.