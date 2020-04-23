Галицькі хроніки COVID-19: 23 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1425 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 91 новий випадок: 8 – у Львівській області, 28 – у Тернопільській і аж 55 – в Івано-Франківській. За тиждень кількість зафіксованих заражень зросла в 1,58 раза.​

За останню добу зафіксовано 5 летальних випадків – три на Івано-Франківщині та два – на Львівщині. Поточна летальність на Івано-Франківщині – 6,7%, в Галичині – 4,4%.

Водночас у трьох областях уже одужали 97 людей: 27 – на Франківщині, 38 – на Тернопільщині та 32 – на Львівщині. За минулу добу одужало четверо людей на Тернопіллі та троє – на Львівщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 квітня (09:30): 499 випадків, 28 нових

м. Тернопіль - 1 особа

Козівський район - 1 особа

Теребовлянський район - 1 особа

Шумський район - 13 осіб

Монастириський район - 7 осіб

Кременецький район - 4 особи

Підволочиський район - 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 квітня (09:30): 282 випадки, 8 нових, 2 летальні

Львів - 4 особи, 1 летальний випадок

Пустомитівський район - 1 особа

Яворівський район - 1 особа

Мостиський район - 2 особи, 1 летальний випадок

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 квітня (09:30): 644 випадки, 55 нових, 3 летальні

Долинський район - 1 особа

Рожнятівський район - 1 особа

Богородчанський район - 6 осіб

Надвірнянський район - 6 осіб

м. Яремча - 3 особи

Коломийський район - 2 особи

Тлумацький район - 1 особа

Тисменицький район - 1 особа

Рогатинський район - 4 особи

Галицький район - 8 осіб

м. Бурштин - 1 особа

Калуський район - 5 осіб

м. Івано-Франківськ - 16 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 23 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.