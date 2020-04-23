Галицькі хроніки COVID-19: 23 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1425 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 91 новий випадок: 8 – у Львівській області, 28 – у Тернопільській і аж 55 – в Івано-Франківській. За тиждень кількість зафіксованих заражень зросла в 1,58 раза.
За останню добу зафіксовано 5 летальних випадків – три на Івано-Франківщині та два – на Львівщині. Поточна летальність на Івано-Франківщині – 6,7%, в Галичині – 4,4%.
Водночас у трьох областях уже одужали 97 людей: 27 – на Франківщині, 38 – на Тернопільщині та 32 – на Львівщині. За минулу добу одужало четверо людей на Тернопіллі та троє – на Львівщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 квітня (09:30): 499 випадків, 28 нових
м. Тернопіль - 1 особа
Козівський район - 1 особа
Теребовлянський район - 1 особа
Шумський район - 13 осіб
Монастириський район - 7 осіб
Кременецький район - 4 особи
Підволочиський район - 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 квітня (09:30): 282 випадки, 8 нових, 2 летальні
Львів - 4 особи, 1 летальний випадок
Пустомитівський район - 1 особа
Яворівський район - 1 особа
Мостиський район - 2 особи, 1 летальний випадок
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 квітня (09:30): 644 випадки, 55 нових, 3 летальні
Долинський район - 1 особа
Рожнятівський район - 1 особа
Богородчанський район - 6 осіб
Надвірнянський район - 6 осіб
м. Яремча - 3 особи
Коломийський район - 2 особи
Тлумацький район - 1 особа
Тисменицький район - 1 особа
Рогатинський район - 4 особи
Галицький район - 8 осіб
м. Бурштин - 1 особа
Калуський район - 5 осіб
м. Івано-Франківськ - 16 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 23 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.23.04.2020