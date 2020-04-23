Мер Франківська прокоментував своє скандальне доручення щодо ромів.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що не вбачає дискримінації у своєму дорученні вивезти ромів з Івано-Франківська на Закарпаття. Про це він зазначив сьогодні вранці в ефірі радіо «Західний полюс».

«Ніякої дискримінації я не вбачаю в цьому, адже мова йшла про конкретних осіб, які вже довготривало, більше місяця, не дотримувалися карантину. Усі, напевно, чули, і неодноразово зверталися на 102 і на гарячу лінію міськвиконкому, що деякі особи приставали до людей, вимагали кошти, були без масок і рукавичок. Більше того, вони проживали у нашому Привокзальному сквері, навпроти вокзалу. Це при тому, що сьогодні постанова Кабінету Міністрів чітко забороняє не те що проживати, а гуляти у скверах і збиратися більше двох осіб в одному місці. Це були неодноразові факти. Більше того, поліція сама звернулася до мене, щоб ми допомогли надати транспорт для осіб ромської національності, які прописані в Іршавському і Свалявському районах Закарпатської області, щоб доставити їх додому, тому що зараз не їздить громадський транспорт, немає ні поїздів, ні автобусів», – сказав Марцінків.

Він зазначив, що, «можливо, дещо емоційно висловився» на оперативній нараді, і перепросив за це. Марцінків додав, мовляв, таку емоційність спричинило те, що нарада тривала понад годину, на ній обговорювали здебільшого боротьбу з коронавірусом, а ці особи не дотримуються карантину.

«Якщо українці, поляки, американці, німці дотримуються карантину, то чому вони не можуть його дотримуватися?» – зауважив Марцінків.

За словами мера Івано-Франківська, він мав на увазі не всіх ромів, а конкретних 20 осіб (серед яких є й діти), які прописані на Закарпатті, проте фактично живуть на вулиці в Івано-Франківську. Поліція звернулася до мерії по допомогу, і коли було надано автобус, частина цих осіб поїхала додому, а частина відмовилася. Вони й досі залишаються на вулиці, жебракують і чіпляються до перехожих. Хоча, як каже Марцінків, їм пропонували зупинитися в центрі для перебування осіб без постійного місця проживання. Там є можливість дотримуватися умов карантину та навіть пройти тестування на коронавірус.

Нагадаємо, у вівторок на щотижневій нараді у міськраді мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що ромів, які перебувають на території міста, треба «запакувати» в бус і вивезти на Закарпаття. Скандальна заява спричинила шквал критики на адресу Марцінківа.

Коаліція ромських НУО закликала владу дати оцінку словам очільника Франківська.

Фото умовне. Джерело: tsn.ua

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у твіттері написав, що Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську за ст. 161 ККУ (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

«Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане Голово, Україна – не «совок», Франківськ – не князівство!» – написав Аваков.

Інформацію про відкриття кримінального провадження підтвердили в Національній поліції.

«Неприпустимо, коли посадова особа дозволяє собі спілкуватися мовою ворожнечі. Ніхто не має права дискримінувати людей за будь-якою ознакою, зокрема і за національною чи етнічною приналежністю. Особливо обурює, що у цих цілях намагалися використати поліцію. Наголошую, що поліцейські насильно не змушували осіб ромської народності покидати територію області та нікуди їх не перевозили. Переконаний, що слідчі поліції під час досудового розслідування детально розберуться в цій ситуації. Я закликаю усіх громадян до взаємоповаги і толерантного ставлення», – прокоментував ситуацію голова Нацполіції Ігор Клименко.

На слова Марцінків відреагували навіть у Посольстві США в Україні.

«Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини», – зазначено в коментарі американського посольства.

Утім знайшлися й ті, хто підтримав мера у його прагненні «запакувати» ромів у буса й вивезти на Закарпаття. Так, народна депутатка з Івано-Франківська Оксана Савчук (як і Марцінків, входить до партії ВО «Свобода») заявила, що Руслана Марцінківа «намагаються переслідувати».

Фото: facebook.com/SavchukOks

«Мера Івано-Франківська Руслан Марцінків намагаються переслідувати. За те, що для нього безпека франківців – перед усім! Нині це його головне кредо. Вже більше місяця, в час коронавірусу, він на першій лінії захисту всіх містян. Без вихідних і без перепочинку. Марцінків діє як справжній лідер Івано-Франківська. Він не лише бореться за безпеку та здоров’я громадян, а допомагає всім, хто до нього звертається. Попри обмежені можливості міста і байдужість центральної влади – він діє. Всі ті, хто сьогодні чинять тиск на мера Івано-Франківська, – чинять тиск на всіх іванофранківців. Під вигаданими приводами хочуть дискредитувати лідерів прогресивних громад, не гребуючи кримінальними провадженнями та інформаційними атаками.

Не допустимо дискредитації мера Івано-Франківська.

Підтримую Руслана Марцінківа! Приєднуйтеся!» – написала пані Савчук на своїй fb-сторінці.