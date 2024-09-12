У Франківську планують запровадити мовних інспекторів. Мовний омбудсмен проти.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь відреагував на заяву мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, який анонсував появу в місті мовних інспекторів. Кремінь назвав такий термін наративом російської пропаганди.

Нагадаємо, що міський голова Івано-Франківська зустрічався з Тарасом Кременем 9 вересня і після цієї зустрічі заявив, що у місті буде запроваджено службу мовних інспекторів. Таке рішення Марцінків пояснив збільшенням у Франківську кількості російськомовних містян.

«Записуйтесь на курси української мови. До слова, запровадимо громадську ініціативу: мовні інспектори. Бо, на жаль, російської мови побільшало в Івано-Франківську. А це проблема для нашої держави», – сказав Руслан Марцінків і додав, що детальніше про цю ініціативу розповість згодом.

За проєктом Закону «Про забезпечення української мови як державної», мовні інспектори мали з’явитися у кожній з областей України. Однак цей пункт депутати Верховної Ради перед голосуванням закону вилучили.

Наразі штрафи за порушення норм мовного закону може накладати уповноважений з прав державної мови Тарас Кремінь. За перше порушення оголошують попередження, а за повторне омбудсмен має накласти штраф від 5100 до 6800 грн. При цьому штрафувати мають не працівників підприємства чи установи, які порушили закон, а власників чи керівників закладу.

Тим часом Тарас Кремінь повністю відмежувався від ініціативи Івано-Франківського міського голови і заявив наступне:

«Мовні інспектори чи мовні карателі – це дезінформаційні наративи російської пропаганди, які з 2019 року, відколи набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", почали активно використовувати. Пригадайте, як мене називали шпрехенфюрером, а моїх представників, які в законний спосіб захищають права громадян України, – мовними карателями, які ледь не вночі ходять, за руку хапають і кудись тягнуть», – сказав Тарас Кремінь.

За словами уповноваженого, в Івано-Франківську, як і в Одесі чи Києві, є засилля вивісок недержавною мовою. І йдеться не про російську, а про англійську, словами з якої називають молодіжні простори, кав'ярні, клініки, готелі тощо.

Тарас Кремінь зазначив, що під час зустрічі з Русланом Марцінківим домовилися про комплексну мовну програму в Івано-Франківську, у межах якої місто моніторитиме дотримання мовного закону, організовуватиме мовні курси, купуватиме книги. Крім цього, планують створювати окремі проєкти для підтримки вчителів, школярів та студентів.

Зауважимо, що мовна інспекція діє у низці країн світу, зокрема в канадському Квебеку, Бельгії, Литві та Естонії. В Естонії мовні інспектори регулярно перевіряють учителів на знання естонської, а найбільше скарг на незнання державної мови отримують касири у супермаркетах. Розмір середнього штрафу там становить 60–70 євро.