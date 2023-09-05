Марцінків виставив своє крісло мера на аукціон.

 

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив аукціон із продажу свого робочого крісла. Вторговані кошти обіцяє спрямувати на потреби 102-ї бригади ТрО. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

 

 

"Той момент, коли крісло мера дійсно можна купити". Продаю своє з молотка! А виручені кошти спрямую на потреби 102-ї бригади ТрО. Таким чином допоможемо трохи хлопцям", – написав Марцінків.

 

Стартова ціна – 1000 гривень. Крок – 500 гривень. Ставки треба залишати в коментарях до допису. Аукціон завершиться 18 вересня о 09:00.

05.09.2023

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