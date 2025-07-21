Росія атакувала Івано-Франківськ бойовими дронами, крилатими та балістичними ракетами.

У ніч на понеділок, 21 липня, російські війська завдали комбінованого удару по Івано-Франківську, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у трьох селах громади. За даними ДСНС, внаслідок атаки на Івано-Франківщині постраждали четверо людей, серед них є дитина.

 

 

 

«На жаль, ударів було дуже багато. Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення», –  повідомив мер Руслан Марцінків.

 

 

В Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники.

 

 

В Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа 2-поверхового приватного житлового будинку.

У Івано-Франківську рятувальники ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці, загальною площею 220 м2 та виробничо-складських приміщень на площі 300 м2.

 

 

Міський голова Івано-Франківська оприлюднив фотографії з сіл, які постраждали вналсідок російського обстрілу.

 

"Є вибиті вікна, проламані дахи. В трьох селах. Слава Богу. Всі живі. Є легкі пошкодження у людей. Їм надана медична допомога. Дякую надзвичайникам, Муніципальній аварійно-рятувальній службі, медикам, всім хто надавав допомогу. Дякуємо протиповітряній обороні. Якби не вони – могли бути більш значні пошкодження в громаді.

Ми повністю відшкодуємо витрати людям. Подавайте заяви в ЦНАП. Буде працювати окремо комісія. Всі ЦНАПи громади, в тому числі сільські приймають заяви.

В укриттях, в тому числі, які є у нас в школах, було 74 людини. Але для 45 закладів освіти, які приймали – це невелика кількість", - уточнив він.

 

 

В ніч на понеділок, 21 липня, ворог атакував українські міста 450 засобами повітряного нападу, зокрема, було випущено 426 БпЛА та 24 ракет. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Під ударом опинилися Київ, Харків та Івано-Франківськ.

 

Впродовж ночі та ранку повітряну тривогу в західних областях України оголошували п'ять разів. Ворог скерував сюди бойові безпілотники та крилаті ракети з бортів ТУ-95, тричі піднімалися в небо носії балістичних ракет "Кинджал".

 

21.07.2025

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