Росія атакувала Івано-Франківськ бойовими дронами, крилатими та балістичними ракетами.

У ніч на понеділок, 21 липня, російські війська завдали комбінованого удару по Івано-Франківську, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у трьох селах громади. За даними ДСНС, внаслідок атаки на Івано-Франківщині постраждали четверо людей, серед них є дитина.

«На жаль, ударів було дуже багато. Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення», – повідомив мер Руслан Марцінків.

В Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники.

В Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа 2-поверхового приватного житлового будинку.

У Івано-Франківську рятувальники ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці, загальною площею 220 м2 та виробничо-складських приміщень на площі 300 м2.

Міський голова Івано-Франківська оприлюднив фотографії з сіл, які постраждали вналсідок російського обстрілу.

"Є вибиті вікна, проламані дахи. В трьох селах. Слава Богу. Всі живі. Є легкі пошкодження у людей. Їм надана медична допомога. Дякую надзвичайникам, Муніципальній аварійно-рятувальній службі, медикам, всім хто надавав допомогу. Дякуємо протиповітряній обороні. Якби не вони – могли бути більш значні пошкодження в громаді.

Ми повністю відшкодуємо витрати людям. Подавайте заяви в ЦНАП. Буде працювати окремо комісія. Всі ЦНАПи громади, в тому числі сільські приймають заяви.

В укриттях, в тому числі, які є у нас в школах, було 74 людини. Але для 45 закладів освіти, які приймали – це невелика кількість", - уточнив він.