Міносвіти України рекомендує закладам освіти тимчасово перейти на дистанційне навчання.

Міносвіти України рекомендує навчальним закладам тимчасово перейти на дистанційне навчання через загрозу масованих ракетних обстрілів на роковини початку повномасштабної війни. Про це йдеться у повідомленні МОН.



Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, як превентивний захід перед річницею початку повномасштабної війни Росії проти України, звернувся з рекомендацією здійснювати освітній процес в закладах освіти з 22 до 24 лютого 2023 року в дистанційному форматі.



«Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. День, який поділив наше життя на "до" і "після". 24 лютого 2022 року розпочалося жорстоке повномасштабне військове вторгнення РФ Відтоді щодня гинуть наші захисники, цивільне населення, ворог цілить по житлових будинках, школах, лікарнях, музеях. Російські військові та їхні найманці нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, для них не існує заборон щодо застосування зброї», – зазначив Сергій Шкарлет.

У МОН нагадали, що станом на сьогодні внаслідок агресії РФ пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 – вщент зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина, 926 – отримали поранення.

Відомо, що перевести заклади освіти на дистанційне навчання планують в Івано-Франківську. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Хочу повідомити, що ми розглядаємо варіант, щоб 23-24 лютого задля безпеки навчання буде відбуватися в онлайн режимі. Все-таки річниця повномасштабної війни. Ворог любить такі символічні дати, тому краще перестрахуватися", - сказав Марцінків.

За словами мера, дистанційне навчання триватиме лише два дні. При цьому дитячі садочки будуть працювати у звичному режимі.

У Львові рішення про форму навчання 22-23 лютого кожна школа ухвалюватиме самосттійно.

«Педагогічна рада може сама вирішувати це питання, залежно від бажання батьків. Знаю, що є школи, які будуть проводити навчання офлайн, є такі, що 23-24 лютого перейдуть на онлайн», - зазначив керівник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк.



Нагадаємо, що раніше Повітряні сили попередили про «нестандартні атаки» росіян ​23-24 лютого. Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк також повідомила, що Росія може готуватися до нового масованого ракетного обстрілу України, окупанти проводять активну розвідку авіацією та безпілотниками. Вона наголосила, що російські окупанти тяжіють до певних дат і лютий для них – «специфічний місяць».



