Опалювальний сезон відкладається. Львів готується до ймовірних блекаутів.

У Львові бракує 10 млн кубів газу для повного запуску опалення для всіх мешканців. Місто планує обігрівати комунальні заклади альтернативними джерелами живлення, поки в уряді не виділять необхідні обсяги газу. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, на жовтень Львову в уряді виділили тільки 8 млн куб. газу. А для того, щоб повноцінно включити опалення усім мешканцям потрібно ще 10 млн. куб. м.

"Справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення... Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно, аби взимку тепло таки було. Ми подали тепло за заявками: в школи, садочки, лікарні. Крім того, 350 тисяч львів’ян мають індивідуальне чи пічне опалення. Якщо говорити про ТЕЦ-1, ТЕЦ-2, то поки нема лімітів, ми не можемо їх запускати на повну потужність", - сказав міський голова.

Ппід час засідання комісії з ТЕБ та НС Львівської міської ради 10 жовтня вирішили в наступні два тижні протестувати альтернативні системи живлення і перевести на них комунальні об’єкти, де це можливо.

Готується Львів і до можливих знеструмлень. Від завтра місто переходить у режим тестування альтернативних джерел, під час якого перевірять всі ресурси, механізми, забезпечення й оперативність.

«Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів у режим тестування. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту», – зазначив мер Львова.

За його словами, на вихідних відключать світлофори від основного живлення і переведуть на альтернативне, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть. Також тестуватимуть твердопаливні котли в школах і лікарнях, використання дизель-генераторів, де це можливе, перевірять системи постачання води, електрики, газу, функціонування громадського транспорту, зв’язку та всього, що важливе для міста.

Точкове або поетапне підключення об’єктів до опалення розпочали у багатьох регіонах України. Ситуація по містах і громадах різниться: деякі готові до запуску опалення, а деякі ще очікують на погодні умови або завершення підготовчих процедур. В деяких громадах пояснюють зволікання з початком опалювального сезону для всіх мешканців із вказівкою уряду не починати опалювальний сезон до 1 листопада.

"Не пишіть мені. Так, я розумію, трохи холодно, але початок опалювального сезону орієнтовно буде 1 листопада. Не раніше, якщо температура не буде достатньо низька", — сказав голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Власне з його слів, приблизну дату початку подачі тепла визначили за вказівкою уряду.

У Тернополі з 3 жовтня триває поетапне підключення опалення в медичних та освітніх закладах і ближчим часом планується забезпечити теплопостачання в усіх об’єктах соціальної сфери міста. Натомість опалення в житлових будинках наразі теж не включають.