Мерія Івано-Франківська запускає мобільні пункти обігріву зі Starlink.

В Івано-Франківську запускають у роботу мобільні пункти обігріву, обладнані інтернетом Starlink. Наразі це будуть два автобуси, які курсуватимуть різними районами міста. Далі мерія планує розвивати цю ініціативу та збільшити кількість таких мобільних пунктів обігріву з інтернетом.

Про ініціативу розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, такі мобільні пункти обігріву місто готує на випадок кризової ситуації з електропостачанням і зв’язком.

«Відкриємо кілька переїзних пунктів обігріву на колесах. Це – автобуси, де будуть старлінки і буде зв’язок. Тут можна буде попити чаю. Це буде ноу-хау, бо це переїзні пункти обігріву. Їх поки буде два, а потім подивимося, як піде», – зазначив Руслан Марцінків.

Також міський голова додав, що планує провести нараду з інтернет-провайдерами і телекомунікаційниками, оскільки вважає, що вони мають працювати більше для забезпечення зв’язку мешканців Івано-Франківська.



В Івано-Франківській області наразі облаштували 394 пункти обігріву, які будуть приймати мешканців багатоповерхівок у разі надзвичайної ситуації з електропостачанням. Більшість із таких пунктів обігріву розташовані у місцевих амбулаторіях, поліклініках, будинках культури, школах, дитсадках і можуть вміщати дуже різну кількість осіб: від 5-10 до кількох сотень.