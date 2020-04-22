Марцінків на нараді запропонував "запакувати" ромів у бус і вивезти на Закарпаття.

Ромів, які перебувають на території Івано-Франківська, треба «запакувати» в бус і вивезти на Закарпаття. Таку пропозицію озвучив учора на щотижневій нараді у міськраді мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. На скандальну заяву звернули увагу на Суспільному. А Коаліція ромських НУО закликала владу дати оцінку словам очільника Франківська.

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Під час наради Марцінків згадав, що він ще раніше доручив вивезти з міста на Закарпаття людей ромської національності. Проте роми й досі є у Франківську. Відтак він запитав у поліцейських, чому ті не впоралися із завданням.

«І цигани… Ні, точніше – особи ромської статі (вочевидь, пан Марцінків таки мав на увазі національність, – ред.). Ми вже бус давали. Вивезли їх на Закарпаття. Чого вони далі тут?» – перепитав Марцінків.

У відповідь начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло нагадав, що 10 осіб вони дійсно відвезли на межу з Закарпатською областю і там передали місцевим поліцейським. Він також розповів, що 12 людей тоді відмовилося їхати.

«Що значить «відмовилися»? То ваші проблеми… Чого не запакували? Є поліція. До наступного вівторка маєте вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус – дали. Чому не запакували і не відвезли?» – поцікавився очільник міста. Відтак Руслан Марцінків додав, що треба зробити «другу ходку».

На заяву мера Франківська відреагував заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

«Хочу повідомити окремим представникам самоврядування Івано-Франківської області, які дають вказівки «упакувати» представників ромської національності і транспортувати їх на Закарпаття, що наша область забезпечила евакуацію, зустріч, транзитний коридор, консультації та забезпечила транспортом і супроводом 3 830 громадян, які проживають на території Івано-Франківської області», – цитує Шинкарюка сайт 0312.ua.

Посадовець нагадав, що коли 10 квітня влада Закарпаття евакуювала українських громадян, які потрапили в ДТП на околицях Будапешта, серед постраждалих були двоє молодих людей з Івано-Франківщини. На Закарпатті зустріли їх та їхніх батьків, інформували про перебіг подій і «створили їм сприятливі умови для очікування дітей».

Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, які опікуються захистом прав ромської меншини в України, закликала дати оцінку словам Марцінківа. Про це йдеться у заяві Коаліції ромських НУО, яку цитує hromadske.

«Ми звертаємось до влади – Верховної Ради України, Офісу Президента, Кабінету Міністрів України – з вимогою надати оцінку діям мера Івано-Франківська та проведення негайних дій щодо попередження антиромських настроїв та подій в регіонах України, приведення цих питань у відповідність до законодавства України і міжнародних європейських стандартів у сфері забезпечення правового та соціального захисту», – йдеться в заяві.

Також коаліція організацій вимагає виробити практичні механізми ефективної реалізації прав національних меншин в активній співпраці з ромськими громадами й органами законодавчої та виконавчої влади.

Правозахисники зазначають, що з боку поліції та мера Івано-Франківська можна констатувати порушення прав ромської меншини. Так, у статті 7 Закону України «Про національну поліцію» зазначено: «У діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовною або іншими ознаками».

А стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлено законом.

Також свобода пересування та вільний вибір місця проживання гарантовано Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». У статті 2 цього закону зазначено, що громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом.

Водночас представникам благодійної організації «Ромський жіночий фонд Чіріклі» в мерії Івано-Франківська повідомили, що офіційного розпорядження «вивозити ромів» не було і, можливо, «пан мер неправильно висловився під час наради», – інформує сайт Zmina.info.