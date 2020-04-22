Галицькі хроніки COVID-19: 22 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1 334 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 87 нових випадків: 18 – у Львівській області, 33 – в Івано-Франківській і 36 – у Тернопільській. За тиждень кількість зафіксованих заражень зросла в 1,68 раз.

Три летальні випадки від коронавірусу за добу в Галичині сталися на Івано-Франківщині. Поточна летальність на Івано-Франківщині - 6,8%, в Галичині – 4,3%.

На Тернопіллі протягом останньої доби найбільше випадків зафіксовано у Кременецькому (16 осіб, всі в околиці Свято-Успенської Почаївської Лаври, 13 - Почаїв, 2 - Старий Почаїв, 1 - Старий Тараж) та Бучацькому (всі 13 - з Баришу) районах.

Водночас у трьох областях уже одужали 90 людей: 27 – на Франківщині, 34 – на Тернопільщині та 29 – на Львівщині. Уже третю добу поспіль одужання фіксують лише в одній з трьох областей – Львівській. Відучора тут одужали троє людей.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 квітня (09:30): 36 нових

м. Тернопіль - 3 особи

Тернопільський район - 1 особа

Шумський район - 1 особа

Чортківський район - 2 особи

Кременецький район - 16 осіб

Бучацький район - 13 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 квітня (09:30): 274 випадки, 18 нових

м. Львів - 9 осіб

Пустомитівський район - 7 осіб

м. Дрогобич - 1 особа

Червоноград - 1 особа

Мапа за місцем проживання львів'ян, що занедужали на коронавірусну хворобу. Скріншот з сайту ЛОДА. Клацніть для збільшення

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 квітня (09:30): 589 випадків, 33 нові

м. Івано-Франківськ - 19 осіб

Косівський район - 3 особи

Тисменецький район - 4 особи

Калуський район - 2 особи

Богородчанський район - 2 особи

м. Яремче - 1 особа

Рожнятівський район - 1 особа

Снятинський район - 1 особа

Галицький район - 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 21 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.