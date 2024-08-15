Музика крайнеба: село Гринів біля Львова перетворюється в осередок культури і мистецтва.

У суботу, 17 серпня, на новій локації, усього за 14 кілометрів від Львова, відбудеться великий концерт популярного у всьому світі українського гурту GO_A.

Літо 2024-го маленьке село Гринів, що на Львівщині, у Давидівській сільській територіальній громаді, де проживає лише кількасот жителів, запам’ятає надовго. Саме цього літа Гринів, розташований серед мальовничих пагорбів Гологори і густих лісів, усього за 14 кілометрів від Львова, ожив. Тут започаткували масштабний культурний проєкт “Гринів” — музика крайнеба. Наприкінці липня сюди, у незвідану галицьку провінцію, з концертом приїхав знаменитий гурт KAZKA. А вже цієї суботи, 17 серпня, на Гринів Фест відбудеться виступ не менш знаних GO_A, які вразили “Євробачення-2021” і продовжують підкорювати сцени по всьому світу. Найближчим часом тут свій перформенс покаже також неперевершена ONUKA. Так розпочинається нова велика історія маленького українського села.

Село Гринів має багату історію, що сягає часів Київської Русі: перші згадки датуються XIV століттям. Попри буремні події протягом століть, село зберегло свою самобутність. У лісах навколо Гринева були криївки УПА. Саме тут у 1948 році відбувся жорстокий бій між воїнами УПА та підрозділом МГБ. Багато героїв, які відстоювали свободу України, віддали своє життя за незалежність нашої землі, зокрема, Ярослав Дякон.

У Гриневі народився Антоній Ангелович — визначний Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський, який залишив незабутній слід в історії української церкви. До слова, особливою гордістю села є церква Святого Юра, збудована наприкінці XVIII ст. Дзвіницю храму було відреставровано цьогоріч. Усе - задля збереження унікального колориту та автентичності села Гринів.

"Наша місія — створити простір для культурного обміну та натхнення, підтримувати історичні пам'ятки Гринева, культурні ініціативи й українську автентичність, залучати місцевих жителів і туристів, — каже засновник простору “Гринів” Тарас Хмеловський. — Це ідеальне місце для проведення концертів, вистав, презентацій, виставок, ярмарків, етно-показів та інших культурних заходів, що надихають і об'єднують людей. Це простір, де можна відпочити і знайти натхнення. Й сприяють цьому сама природа та колорит Гринева. Це місце сили!"

Серцем нової локації є велика сцена, розташована просто неба унизу гірського схилу й обладнана сучасним звуковим та світловим обладнанням. Першими тут виступили гурт KAZKA. А вже 17 серпня — великий сольний концерт GO_A. Цей український електро-фольк гурт захопив серця слухачів по всьому світу. Після їхнього виступу на “Євробаченні-2021” хіт SHUM став музичним трендом, потрапив у світовий чарт Spotify Top Viral та був першою українською піснею, що увійшла до Billboard Global 200. Колектив поєднує українські етнічні мотиви з сучасним електро-фольком, створюючи новий і незвичний звук. Зараз GO_A активно гастролюють світом і є найбажанішим українським гуртом на найбільших фестивалях Європи. До речі, торік концерт гурту на нідерландському фестивалі Pink Pop визнали одним із найцікавіших виступів. Почули GO_A і на Glastonbury — найбільшому та найяскравішому з музичних фестивалів Великої Британії, що здобув репутацію «британського Вудстока».

Під час Гринів Фест відбудеться збір і аукціон для закупівлі дронів для 214 батальйону спеціального призначення OPFOR.

Вартість вхідного квитка в унікальний простір “Гринів” 17 серпня — 500 гривень. До слова, для місцевих жителів — вхід безкоштовний (достатньо при вході показати паспорт із пропискою).

Квитки на Гринів Фест 17 серпня доступні онлайн:

https://lviv.kontramarka.ua/uk/koncert-gurtu-goa-95755.html