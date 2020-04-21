Галицькі хроніки COVID-19: 21 квітня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1 247 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 68 нових випадків: 3 – у Львівській області, 44 – в Івано-Франківській і 21 – у Тернопільській. Один летальний випадок від коронавірусу за добу в Галичині зафіксовано на Тернопіллі. За добу кількість захворілих зросла на 5,8%.

 

На Тернопіллі знову стрімко зросла кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Шумському районі: за останню добу там виявили 10 нових випадків, у райцентрі та чотирьох селах Шумщини.

 

 

За тиждень кількість випадків захворювання на COVID-19 в Галичині зросла у 1,67 раза (тиждень тому було збільшення – у 2,1 раза). Летальність становить 4,3% і дуже різниться по областях: в Івано-Франківській області – 6,7%, у Львівській – 3,9%, у Тернопільській – 1,6%.

 

 

Водночас, у трьох областях уже одужали 87 людей: 27 – на Франківщині, 34 – на Тернопільщині та 26 – на Львівщині. Уже другу добу поспіль одужання фіксують лише у Львівській області (цього разу – 4 випадки).

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 квітня (09:30): 435 випадків, 21 новий

м. Тернопіль (3 особи)

Теребовлянський район (1 особа)

Шумський район (10 осіб)

Борщівський район (1 особа)

Збаразький район (1 особа)

Бучацький район (5 осіб)

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 квітня (09:30): 256 випадків, 3 нові

м. Львів (1 особа)

Жовківський район (1 особа)

Кам'янка-Бузький район (1 особа)

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 квітня (09:30): 556 випадків, 44 нові

Упродовж вихідних (від 17 квітня й до сьогодні) на території області підтвердили 129 нових випадків захворювання. Зокрема: 

Долинський район - 4 особи

Рожнятівський район - 9 осіб

м. Калуш і Калуський район - 32 особи

Галицький район - 11 осіб

м. Бурштин - 2 особи

Тисменицький район - 12 осіб

м. Івано-Франківськ - 19 осіб

Тлумацький район - 2 особи

Коломийський район і м. Коломия - 3 особи

Городенківський район - 1 особа

Снятинський район - 1 особа

Верховинський район - 1 особа

Яремча - 3 особи

Надвірнянський район - 21 особа

Богородчанський район - 8 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 21 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

21.04.2020

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