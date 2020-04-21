За вихідні на Львівщині склали 25 адмінпротоколів за порушення карантину.

 

Поліцейські Львівщини протягом вихідних склали 25 адмінпротоколів за порушення правил карантину. При цьому жоден з них не пов’язаний зі святкуванням Великодня, а стосувалися порушень правил перебування у громадських місцях – парках, скверах, водоймах тощо. Про це сьогодні, 21 квітня, на брифінгу розповів т.в.о. заступника начальника ГУ Нацполіції у Львівській області Дмитро Міхалець.

 

 

Найчастіше порушення стосувалися організації пікніків у парках, перебування там мешканців без масок і небажання порушників покидати територію.

 

«Спочатку ми спілкуємося з громадянином, пояснюємо йому порушення. Поліція зараз працює у звичному режимі. Є у нас підсилені додаткові наряди, які працюють по всій області, а також визначені наряди, які працюють щодо непорушення Постанови Кабміну, де є заборона господарської діяльності певної категорії підприємств», – розповів Міхалець.

 

За його словами, порушників, які не реагували на зауваження поліцейських, притягували до адміністративної відповідальності за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян (від 17 000 до 34 000 гривень), на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тисяч і до 170 тисяч гривень відповідно).

 

Загалом охорону публічного порядку на Львівщині під час Великодніх свят щодня забезпечували близько трьох тисяч правоохоронців – співробітники служб і підрозділів поліції Львівщини, Управління патрульної поліції Львівської області, військовослужбовці Нацгвардії, офіцери та курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ, – повідомили в поліції Львівщини.

 

 

Кожна церковна громада й настоятелі храмів самостійно ухвалювали рішення щодо того, як освячувати паски та проводити богослужіння, зважаючи на рекомендації глав церков. На Львівщині Богослужіння проводили у майже двох тисячах церков, і поліцейські патрулювали біля кожного храму. За словами пана Міхалця, люди дослухалися до рекомендацій настоятелів храмів і представників місцевої влади, дотримувалися рекомендацій та адекватно реагували на зауваження правоохоронців.

 

21.04.2020

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