Великодній тиждень у Ватикані може пройти без активної участі Папи Франціска.

Попри поступове одужання стан здоров’я понтифікат все ще викликає занепокоєння.

 

 

Папа Франциск продовжує рекомендовану реабілітацію, стан його здоров’я залишається стабільним. Про це повідомило видання Vatican News з покликом на комунікат, підготований пресслужбою Святого Престолу.

 

У звіті зазначено, що реконвалесценція Папи відбувається належним чином. Спостерігається поступове покращення моторики, дихання та голосу. Результати аналізу крові також позитивні. Папа не використовує кисень протягом тривалого часу. Як повідомлялося, кисенева терапія все ще проводиться, але кисень з високим потоком наразі використовується залишково і переважно в терапевтичних цілях.

 

«Останніми днями Святішого Отця відвідали архієпископи Державного секретаріату Святого Престолу Едґар Пенья Парра (Edgar Peña Parra), Секретар Ватикану у справах відносин з державами та міжнародними організаціями Пол Ґаллагер (Paula Gallaghera), секретар Папських представництв Лучано Руссо (Luciano Russo), а також деякі настоятелі Римської курії та префекти дикастерій», – йдеться у повідомленні.

 

Наразі невідомо, чи візьме Папа Римський активну участь у святкуванні Великодня у Ватикані. Пресслужба Святого Престолу повідомила, що досі немає ознак того, що Франціск буде присутнім під час церемоній Страсного тижня. Пояснили, що це також залежатиме від погоди.

 

Відомо, однак, що урочисту Святу Месу у Вербну неділю замість Франціска служитиме кардинал-емерит Леандро Сандрі (Leandro Sandri), колишній префект Дикастерії Східних Церков.

 

У четвер ввечері, 10 квітня Папа Франціска несподівано з’явився на публіці в базиліці Святого Петра. Під час брифінгу, присвяченого станові здоров’я Святішого Отця, який відбувся в п’ятницю, 11 квітня, речники Ватикану розповіли, що це було його спонтанне рішення, яке виникло під час прогулянки.

12.04.2025

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