У великодньому казанні Папа Лев XIV закликав ворогуючі сторони вибрати шлях миру.

У неділю, шостого квітня, після Святої Меси на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Лев XIV звернувся з центральної лоджії базиліки Святого Петра до Риму та світу з великоднім посланням Urbi et Orbi. Близько 150 тисяч вірян зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, щоб почути, як він вимовляє своє перше великоднє звернення як Понтифік. Про це повідомило видання Vatican News.

Стоячи на центральному балконі базиліки Святого Петра в оточенні білих троянд, глава Католицької церкви закликав можновладців, вибрати шлях миру. «Цього святкового дня відкиньмо всяке прагнення до конфліктів, панування і влади і молитимемо Господа дарувати свій мир світові, розореному війнами. Нехай ті, хто має зброю, складуть її. Нехай ті, хто має владу розв'язувати війни, оберуть мир. Мир, здобутий не силою, а діалогом. Не з бажанням панувати над іншим, а зустрітися з ним», — сказав він.

Понтифік наголосв, що «Пасха – це перемога: життя над смертю, світла над темрявою, любові над ненавистю, перемога, здобута дорогою ціною». «Христос, Син Бога живого, мусив померти, і то померти на хресті, після того як був несправедливо засуджений, зневажений і катований, і пролив усю свою кров. Як справжній Жертвенний Агнець, Він взяв на Себе гріхи світу і так визволив усіх нас, а разом з нами й усе створіння, з-під влади зла», – зазначив Лев XIV.

Понтифік застеріг вірян, аби вони не ставали байдужими до чужих страждань, не звикали до насильства. «Ми звикаємо до насильства, ми змиряємося з ним і стаємо байдужими. Байдужими до смерті тисяч людей. Байдужими до наслідків ненависті й поділів, що їх сіють конфлікти. Байдужими до економічних і соціальних наслідків, які вони спричиняють і які ми всі відчуваємо», – наголосив Папа Римський

Чинний глава Католицької церкви – перший в історії Папа римський, який народився в США, став одним із найгучніших критиків війни в Україні та на Близькому Сході. У своїх зверненнях він неодноразово засуджував збройні конфлікти по всьому світу, закликаючи до зниження напруженості. Проте всупереч традиції, що склалася, у своєму першому зверненні Urbi et Orbi він не назвав жодної конкретної країни або конфлікту.

Понтифік також вшанував пам'ять свого попередника, Папи Франціска, який минулої великодньої неділі виступив з останнім зверненням всього за кілька годин до своєї смерті. «Спостерігається дедалі виразніша “глобалізація байдужості”, якщо скористатися висловом, близьким Папі Франціску, який рік тому з цієї лоджії звернув до світу свої останні слова, нагадуючи нам: “Як же багато прагнення смерті бачимо щодня в численних конфліктах, які заторкують різні куточки світу!”», – нагадав вірянам Лев XIV.