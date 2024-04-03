Патріарх Варфоломій закликав до синхронного святкування Великодня.

Він висловив жаль, що християни східного і західного обрядів досі не встановили спільних часових рамок для Пасхи.

Вселенський Патріарх Константинопольський Варфоломій висловив жаль з приводу відсутності спільної дати святкування Великодня для християн східного і західного обрядів. У своєму казанні після Літургії в церкві Святого Теодора громади Вланга він виступив зі закликом до встановлення спільних часових рамок з відзначення цього свята для всіх вірних Христової Церкви.

У своїй промові Патріарх звернувся з найщирішими побажаннями до всіх християн, які святкували Пасху 31 березня. «У цей день вічне послання Воскресіння звучить як ніколи глибоко, оскільки наші неправославні християнські брати і сестри вшановують Воскресіння нашого Господа з мертвих, святкуючи Святу Пасху. Ми вже відрядили наших представників до всіх християнських громад конфесій тут, щоб передати наші сердечні побажання Святої Великої Церкви Христової та наші Патріарші вітання», – цитує його слова видання Orthodox Times.

Великдень цього року припав на 31 березня за григоріанським календарем, а за новоюліанським – на 5 травня.

Патріарх Варфоломій висловив сподівання, що домовленості про спільну дату Великодня вдасться досягнути вже наступного року. «Благаємо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Великодня наступного року (20 квітня за обома календарями, – ред.) не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати його святкування як для східного, так і для західного християнства», – заявив він.

За словами Варфоломія, 2025 року Церква відзначатиме 1700-річний ювілей скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї. Серед його ключових дискусій було питання про встановлення спільних часових рамок для святкування Великодня. «Ми налаштовані оптимістично, оскільки є добра воля і бажання з обох сторін. Бо, справді, святкувати окремо унікальну подію єдиного Воскресіння Єдиного Господа – це скандал!» – наголосив Варфоломій.