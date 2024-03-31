Папа Римський закликав людей до оптимізму на тлі глобальних негараздів.

У Великодній проповіді він запевнив, що «надія відродиться серед руїн невдач».

 

 

У проповіді під час Всеношного пасхального чування в соборі Святого Петра у Ватикані Папа Римський Франціск закликав вірян зберігати радість і надію, незважаючи на всі особисті та глобальні політичні кризи. По це повідомив інформаційний портал Vatican News.

 

87-річний понтифік прибув на місце проведення служби в кріслі-візку незадовго до початку. Проводячи месу, яка  тривала дві з половиною години, він не виявив ознак втоми і навіть поспілкувався з деякими вірними, привітавши та благословивши їх. На службі були присутні близько шести тисяч осіб.

 

У своєму казанні понтифік назвав кризи особистого та світового життя «валунами смерті» і запевнив, що Великдень здатен зрушити ці валуни. За його словами, прагнення до миру в усьому світі подолають «жорстокість ненависті, жорстокість війни, егоїзм і байдужість».

 

«Ось Христова Пасха, ось Божа сила: перемога життя над смертю, тріумф світла над темрявою, відродження надії серед руїн невдачі» – зазначив глава Святого Престолу. 

 

Він закликав вірян «дозвольмо Воскреслому підхопити нас», і тоді вже «жодна поразка, жодне страждання, жодна смерть не зможе зупинити нашу подорож до повноти життя».

 

«Браття й сестри, Ісус – наша Пасха, Він – Той, хто переводить нас із пітьми до світла, Хто назавжди зв'язав себе з нами і рятує з безодні гріха та смерті, залучаючи нас до світлого потоку прощення та вічного життя. Піднесімо наш погляд до Нього, приймімо Ісуса, Бога життя, у своє життя, поновімо сьогодні наше "так" Йому, і жоден камінь не зможе придушити наші серця, жодна гробниця не зможе замкнути радість життя, жодне падіння не зможе ввергнути нас у відчай. Браття й сестри, піднесімо погляд до Нього і просімо Його, щоб сила Його воскресіння повідкидала каміння, яке гнітить наші душі. Піднесімо погляд до Нього, Воскреслого, і прямуймо далі з упевненістю, що на похмурому дні наших очікувань і наших смертей вже присутнє вічне життя, яке Він прийшов принести», – закликав Папа Франціск.

 

Папа Римський взяв участь службі в соборі Святого Петра наступного дня після того, як його участь у хресному ході в Страсну п'ятницю в останній момент було скасовано. Як повідомили у пресслужбі Ватикану, це було зроблено, щоби «зберегти здоров'я Понтифіка». За наявними даними, у Франциска виникли проблеми з коліном, саме через них він змушений пересуватися у кріслі-візку.

 

Нагадаємо, що торік Папа Римський також пропустив церемонію хресної ходи. Через проблеми зі здоров'ям йому доводиться обмежувати свою активність. Це загострює дискусії щодо його здатності очолювати Католицьку церкву. Влітку 2022 року Папа Франціск сам висловився про свою евентуальну демісію.  

31.03.2024

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