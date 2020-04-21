Українська влада знову посунула прогноз піку епідемії вперед.

 

Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірусну хворобу на початку травня.

 

 

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді щодо подолання епідемії з Президентом України Володимиром Зеленським.

 

Після проходження піку уряд має намір розпочати втілення антикризових заходів із підтримки економіки.

 

Минулого тижня Президент Зеленський говорив, що очікуваний пік припаде на 20-ті числа квітня. "Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня", – заявив Президент у своєму зверненні.

 

Зеленський заявив, що перебіг пандемії в Україні залежатиме від суспільної поведінки в час Великодніх свят. "Від нашої поведінки на Пасху, від нашої дисципліни будуть залежати подальші терміни карантину. Як я й казав раніше – ми всі хочемо якнайшвидше подолати хворобу, мати хороше й традиційне літо. Тож давайте разом постараємось заради спільної мети і будемо святкувати Великдень вдома", – закликав він.

 

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко позаминулого тижня казав, що пік пандемії очікують 17 квітня.

 

"Якщо ми будемо дотримуватися карантинних заходів, то так, [пік мине] на невисоких [показниках]. Очікується, що він буде 17 квітня. Але динаміка може бути різна. Це новий вид збудника, він може повести себе несподівано", – сказав Ляшко.

 

Можна зауважити, що новий прогноз добре узгоджується з моделлю науковців Базельського університету, за якою максимальну завантаженість місць інтенсивної терапії варто очікувати 2 травня. Щоправда, базельська модель параметрично не враховує феномен Великодніх свят і наявність в Україні Московського патріархату.

 

 

21.04.2020

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