Модель університету Базеля прогнозує 1230 смертей від COVID-19 в Україні.

Модель розгортання епідемії, побудована університетом Базеля, передбачає, що в Україні – згідно з демографічними параметрами, умовами сфери охорони здоров'я та теперішніми факторами поширення коронавірусної інфекції – буде 1230 смертей від COVID-19.

Згідно з цією моделлю, станом на 18 квітня в Україні мало бути 11 тисяч інфікованих. Офіційно в Україні виявлено 5,1 тис. недужих, тобто трохи менше половини, що корелює зі світовими даними стосовно частки безсимтомних.

Модель прогнозує, що якщо умови поширення коронавірусної хвороби збережуться (тобто, на них не вплине фактор людських скупчень на Великдень), то загалом в Україні захворіє 136 тисяч люду, з них 3,6% буде тяжкохворими, 1,9% — в критичному стані, а 0,9% – помре, це 1,23 тисячі – на порядок більше числа нинішніх жерв: згідно з офіційними даними станом на суботу в Україні зафіксовано 133 смертей.

Серед прогнозованих моделлю жерв пандемії в Україні:

535 – старших 80 років,

378 — від 70 до 79 років,

230 — від 60 до 69 років,

59 — від 50 до 59 років,

24 – молодші 50 років.

Пік інфікованих прогнозується 21 квітня – 14,7 тисяч, пікове ж навантаження на лікарняні місця інтенсивної терапії мало би становити 432 пацієнти і припало би на 2 травня.

Модель працює наступним чином:

– уразливі особи можуть заразитися в результаті контакту з інфікованими особами. Кожен інфікований, за час, коли він є заразним, в середньому інфікує R₀ вторинних інфікованих. Заразність вірусу може мати сезонність, яка виражається параметром "сезонний вплив" (амплітуда, в нашому випадку це 20%) і "піковий місяць" (місяць найбільш ефективної передачі, в моделі прийнято січень).

– після зараження через якийсь час проявляються симптоми;

– інфіковані особи одужують або стають тяжкохворими; пропорція між цими групами в моделі залежить від віку;

– тяжкохворі або одужують, або їхній стан стає критичним; це, знову ж таки, залежить від віку;

– тяжкохворі люди або потрапляють у відділення інтенсивної терапії (якщо є вільне місце), або в переповнені палати; в моделі молодшим віковим групам надається преференційний доступ до відділення інтенсивної терапії;

– тяжкохворі люди або повертаються в звичайну лікарню, або вмирають. Знову ж таки, це залежить від віку і від того, чи отримують вони інтенсивну терапію чи ні.

Модель дозволяє змінювати окремі параметри моделі: їх можна підбирати для найкращого узгодження з емпіричними даними.

Дані стосовно інфікованих залежать від кількості проведених РНК-тестувань, оскільки в популяції є значна частка безсимптомних заражень. Найбільш повно фіксуються летальні випадки, особливо на нинішньому етапі епідемії, коли тестуються майже всі важкі форми пневмонії.

Відтак, параметр R₀ підбирався для України таким чином, щоб теоретична крива моделі накладалася на емпіричні дані динаміки смертельних випадків в Україні.

Схематична ілюстрація базової моделі. S відповідає 'вразливому' населенню, E 'інфіковані', I 'заразні', R 'виздоровілі', H 'важкі' (шпиталізовані), C 'критичні з ШВЛ', про 'критичні поза інтенсивною терапією', і D 'летальні'.

Динаміка розповсюдження інфекції описується системою диференційних рівнянь: