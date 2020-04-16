"Закінчити ігри": Обласний штаб вимагає закрити Почаївську лавру через COVID-19.

Оперативний штабу Тернопільщини по боротьбі з коронавірусом висловився за обмеження досутуп до Почаївської лави у зв'язку з поширенням COVID-19. Епідеміологічне розслідування визнало лавру осередком поширення коронавірусної хвороби на Шумщині.

Про це повідомляє видання terminovo.te.ua.

"Ви знаєте, що у нас сьогодні визріла ситуація у Шумському району, яка тісно пов’язана з Почаївською лаврою, – розповіла під час засідання головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. – Священник, який співає у хорі Почаївської лаври, є також священнослужителем у Збаразькому районі, дружина його працює в бухгалтерії Шумської райлікарні. Відповідно, контакти пішли як по бухгалтерії, так і головний лікар в Шумську позитивний. І вчора був 21 позитивний результат, а всього є 26 позитивних, це буквально за два дні досліджень".

Під час епідеміологічного розслідування, продовжила пані Чайчук, виявилось, що із цим священником пов’язаний також спалах у Дубенському районі Рівненщини.

"Пробували вчора вийти на зв’язок із предстоятелем лаври – він на зв’язок не виходить. Його помічник пообіцяв сьогодні до 13-ї години надати списки хористів у Почаївській лаврі – цього не відбулося", – констатувала санітарний лікар.

Міський голова Почаєва, зі слів головної санітарної лікарки, теж не поспішає надавати допомогу епідеміологам. А становище в реґіоні є загрозливим.

"Ви самі розумієте, контакт дуже великий, – резюмує Оксана Чайчук. – Священнослужителі, які співають в хорі лаври, мають парафії у Шумському, Кременецькому, Збаразькому районах. Якщо ми матимемо результати обстеження, будемо мати великий спалах".

Головна санітарна лікарка області повідомила про те, що влада має також звернення консула Молдови: восьмеро молдаван привезли інфекцію саме з Почаєва.

Як повідомив начальник головного Нацполіції в області Олександр Богомол, йому теж не вдається зв’язатися із предстоятелем лаври та іншими представниками.

"Списки ми маємо людей. Але там 600 чоловік – перевіряти всіх недоцільно, треба встановити тісне коло. Цю інформацію ми надамо лабораторному центру", – поінформував керівник поліції.

Богомол пропонує встановити додаткові блокпости на в’їздах до Почаєва, аби обмежити в’їзд і виїзд до святині, особливо для екскурсійних груп. "Режим роботи цих постів я просив би залишити в моїй компетенції", – зголосився він.

Очільник поліції висловив сподівання, що "після того, як ми проведемо зустріч і переговори, можливо, вони самі закриються". Відповідаючи на ремарку голови ОДА, чи справді Почаївська лавра сама закриється, Олександр Богомол сказав: "Переконаний в тому, що закриються".

Голова ОДА Володимир Труш зазначив, що жарти та ігри закінчились. Представники облдержадміністрації також проведуть перемовини, щоби керівництво лаври дало дозвіл на дезінфекцію усього комплексу споруд.

Нагадаємо, на початку тижня Українська галицька партія виступила зі закликом заборонити доступ до Почаївської лаври до кінця карантину через порушення епідеміологічних правил.

"Мусимо з прикрістю констатувати, що в час, коли весь український нарід чемно виконує введені в країні надзвичайні карантинні заходи для зупинки розповсюдження інфекції коронавірусу COVID-19, ієрархи Російської православної церкви в Україні (Московського патріархату) легковажать відповідними державними розпорядженнями і в масовому порядку не дотримуються безпекових обмежень. Одним із наслідків такої поведінки вже стало масове інфікування духовних осіб московського обряду у Києво-Печерській лаврі, що, після належного інкубаційного періоду, може вилитися у масові захворювання парафіян, котрі численно відвідували відповідні релігійні заходи", – ідеться у зверненні УГП.