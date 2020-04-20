Галицькі хроніки COVID-19: 20 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1179 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 64 нових випадки: 8 — в Львівській області, 32 – в Івано-Франківській і 24 – в Тернопільській; один летальний випадок від коронавірусу за добу в Галичині зафіксовано в Тернопільській області. За добу кількість захворілих зросла на 5,7%, темпи збільшення числа захворювань знижуються четверту добу поспіль. Найбільше зростання, на 45%, зафіксовано в Кременецькому районі, всі нові випадки – в Почаєві, за останні чотири дні – після масового освячення базьок на Вербну неділю в Почаївській лаврі Московського патріархату – кількість хворих там зросла в чотири рази.

Знижуються ці темпи і в тижневому вимірі: кількість хворих у Галичині за останій тиждень зросла у 1,69 раза (попередній тиждень – у 2,29 раза). Летальність становить 4,5% і дуже різниться по областях: в Івано-Франківській області Тернопільській – 7,2%, у Львівській – 3,9%, у Тернопільській – 1,4%.

Водночас у трьох областях уже одужали 83 людей: 27 – на Франківщині, 34 – на Тернопільщині й 22 – на Львівщині, проте за неділю одужання зафіксовано тільки у Львівській області (3 випадки)

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 квітня (09:30): 414 випадків, 24 нові, 1 летальний

Тернопіль (1 особа).

Козівський район (1 особа)

Шумський район (5 осіб)

Борщівський район (1 особа)

Кременецький район (13 осіб)

Заліщицький район (1 особа)

Бучацький район (2 особи)



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 квітня (09:30): 253 випадки, 8 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 квітня (09:30): 512 випадків, 32 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 20 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.