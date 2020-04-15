Голови райради і райадміністрації злягли з COVID-19 на Рівненщині.

 

У Рокитнівському районі на Рівненщині з коронавірусом злягли голова районної державної адміністрації, голова районної ради та головний лікар.

 

 

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

 

"Один [пацієнт] з Рокитнівського району (с. Кисоричі) і троє зі селища Рокитне. Серед них – голова РДА Віктор Мініч, голова районної ради Анатолій Кінчур та головний лікар місцевої ЦРЛ Олег Костюк", – поінформував Коваль.

 

Згідно з інформацією ОДА, станом на ранок середи на Рівненщині виявлено 184 випадки коронавірусного захворювання. При тім на Рокитнівський район припадає четверо недужих. Відтак керівництво району виявилося "нульовою пацієнтурою" для округу.

 

Голова РДА Віктор Мініч повідомив, що будівлі державних органів у Рокитному дезінфікують. 

 

"Почуваємося добре, стан задовільний. До повного одужання перебуватимемо на ізоляції... Особисто я працюватиму у віддаленому режимі з дому", – поінформував Мініч у Facebook.

 

На Рівненщині спалах коронавірусної хвороби почався наприкінці березня зі села Тинне, розташованого недалеко від Рокитного, після того, як померла пацієнтка – активна учасниця однієї з релігійних громад. 

 

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