У селі на Рівненщині – спалах COVID-19; джерело поширення – релігійна громада.

У селі Тинне, що в Сарненському районі на Рівненщині, – спалах коронавірусу. Медики лабораторно підтвердили 9 випадків захворювання; одна жінка померла.

Про це повідомив на брифінґу в п'ятницю голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує "Радіо Трек".

"Всі хворі і померла – з села Тинне Сарненського району. Хворі ізольовані, стан їхній стабільний. Нині відстежуємо їхні зв'язки і контакти", – сказав Коваль.

Через екстремальну ситуацію додаткові тести, захисні костюми та маски скеровано в Сарненську лікарню.

Зі слів головного санітарного лікаря області Романа Сафонова, жінка, котра померла в госпіталі, занедужала 13 березня, а 19 березня її госпіталізували в реанімацію Сарненської лікарні з двобічною пневмонією.

Більшість хворих відвідували зібрання-богослужіння, всі контакти доведеться відстежити, повідомив Сафонов. "Це сотні контактних осіб, яких треба відстежити. Робота не одного дня", – сказав очільник обласного лабцентру.

При в'їзді до села розгорнули пости поліції та ДСНС; проїзд обмежено.

Тим часом пастор однієї з протестантських церков Рівненщини Олександр Третяк запевнив, що євангельські громади уже три тижні не проводять зібрання в "Домах молитви" "і слухняно дотримуються режиму карантину".

Головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов же виправдовується: влада не мала на меті звинувачувати котрусь із громад у причетності до спалаху COVID-2019. "Я знаю, хто та до якої конфесії належить, хто не припинив служіння, хто припинив та з якого числа, а хто захворів, залишившись атеїстом", – сказав він.

Пастор місцевої церкви християн віри євангельської Олександр Коток уточнив: доступ до "Дому молитви" у Тинному обмежили 13 березня (тобто в день, коли жертва COVID-2019 відчула симптоми, – Z), а зачинили на чотири дні пізніше.

"Із 13 березня були обмеження для прихожан у нашому "Домі молитви", а з 17 березня він був повністю зачинений, служіння там припинено. Ми повністю підтримуємо обмеження, які запровадила влада", – цитує rivnepost.