Начальника відділення Личаківської виправної колонії спіймали на хабарі.

У Львові на хабарі затримали начальника відділення Личаківської виправної колонії №3. Як повідомили в УСБУ у Львівській області, за 22 тисячі гривень він обіцяв вирішити питання щодо умовно-дострокового звільнення ув’язненого, який відбуває покарання в закладі.

 

 

Співробітники СБУ затримали посадовця під час отримання третьої частини неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч гривень. Окрім того, задокументували, що чиновник сприяв тому, аби спостережна комісія ухвалила позитивне рішення в питанні подання до суду документів про умовно-дострокове звільнення одного з в’язнів.

 

 

Наразі тривають слідчі дії, обшуки за місцем роботи і проживання фігуранта справи.

 

У межах розпочатого кримінального провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Встановлюють імовірну причетність до злочину інших посадових осіб виправної колонії.

 

15.04.2020

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